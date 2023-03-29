مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 7.. أحمد السقا يُشارك في عمليات البحث عن «مربوحة»

يحل الفنان أحمد السقا، ضيف شرف مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 7 ، حيث يُشارك في عمليات البحث عن امربوحة التي تعرضت للاختطاف خلال أحداث الحلقة السابقة.

وتصاعدت أحداث مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 6، خاصًة بعدما اختفت “مربوحة” زوجة الكبير، وذهبت مع شخص آخر وهو الفنان علاء مرسي ضيف الحلقة السادسة.

أحداث مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 6

وخلال احداث مسلسل الكبير اوي 7 الحلقة 6 ، هدد الفنان علاء مرسي "عم فخري"، الفنانة رحمة أحمد “مربوحة” بقتلها إن لم تنصت إليه وتسمع كلامه وتذهب لتلعب دور ابنته "رباب".

وقالت له مربوحة: “واضح إنك من روّاد المدرسة القديمة في التربية، مدرسة وأد البنات التعليمية بنين"، وسألته عن حجرتها لتذهب معها، وهددها بأن الهروب أو الاستغاثة لن تفيدها.

أبطال مسلسل الكبير أوي 7

والجزء السابع من "الكبير أوي " بطولة أحمد مكي، رحمة أحمد، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، محمد سلام، سما إبراهيم، وغيرهم من الفنانين، بالإضافة إلى ظهور عدد من ضيوف الشرف، والعمل من إنتاج شركة سينرجي، تأليف مصطفى صقر، محمد عزالدين، وإخراج أحمد الجندي.

وعلى مدار 3 حلقات وهما الحلقتان الثالثة والرابعة والخامسة ظهرت الفنانة اللبنانية نور كضيف شرف ضمن أحداث مسلسل الكبير أوي الجزء السابع لعام 2023، كما ظهر الفنان علاء مرسي، والفنان أوتاكا ضمن ضيوف الشرف الخاصين بالجزء الجديد في الحلقة السادسة والسابعة.