الثلاثاء 28 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

«مربوحة في خطر».. ملخص الحلقة السادسة من الكبير أوي 7

صورة
صورة

يبدأ مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 6 بدخول الكبير ومربوحة قاعة سينما لمشاهدة أحد الأفلام، كما كانت تتمنى، قائلًة: "أول مرة أحس إني بعيش أيام الخطوبة، وحلاوة البدايات من أول وجديد، تعرف إنت أول مرة تجيبلي ورد، إن لم يكن هذا هو الحب فما عساه أن يكون".

 

احداث مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 6

 

وخلال احداث مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 6 ، ثار الكبير الذي يلعب شخصيته الفنان أحمد مكي، على زوجته مربوحة التي تجسدها الفنانة رحمة أحمد بسبب التقاطها الصور السيلفي بشكل مستمر منذ بداية رحلتهما إلى القاهرة، وتركهما المزاريطة وفقًا لتعليمات الطبيبة جميلة، استشاري العلاقات الزوجية.

وخلال احداث مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 6 ، حاول الكبير إقناع مربوحة التي تجسدها الفنانة رحمة أحمد بارتداء النظارة الخاصة بها في السينما، وأثناء مشاهدتها الفيلم إلا أنها ترفض هذا، قائلًة: "برضو مصمم تلبسني النضارة، قولتلك 100 مرة نظري ستة على ستة"، ويقول الكبير لها: "هو إنتي إيه جاموسة أديني ساعة بشرحلك يعني إيه 3d  البسي النضارة عشان تشوفي الفيلم".

أحمد مكى يواصل تصدر الترند بعد عرض الحلقة 5 من الكبير أوى 7

فيلم آفاتار يتصدر مشهد السينما فى الحلقة 6 من الكبير أوى 7

تفاصيل مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 6

ارتدت مربوحة التي تلعب شخصيتها الفنانة رحمة أحمد، زوجة الكبير الذي يجسد شخصيته الفنان أحمد مكي، نضارة الـ "3 D"  لمشاهدة فيلم "آفاتار" في السينما رفقة زوجها، ما أثار رعبها وخوفها من قرب الشخصيات في الفيلم منها.

واتضح من خلال الأحداث الخاصة بالحلقة السادسة من مسلسل الكبير أوي الجزء السابع أن "مرسي" يظهر بشخصية مختل عقليًا، وعاملها على أنها طفلته المدللة وطلب منها أن تأكل وتستريح قائلًا: "نتعشى أنا وإنتي وماما، واسمعي الكلام يا بنت، لما بابا يقول حاجة تسمعي الكلام".

وتابع علاء مرسي بشخصية "فخري" قائلًا: "إيه دا انتي مش فكراني يا رباب، نسيتي بابا، طب أنا يا حبيبتي هفكرك، فاكرة الصورة دي يوم ما روحنا نتصورها قولتيلي إنت أعظم أب في الدنيا وبعدين هربتي انتي ومامتك، وأخيرًا لاقيتك ومش هسيبك تهربي مني أبدًا".

 

مربوحة في خطر 

وانتهت الحلقة السادسة بتهديد الفنان علاء مرسي، الذي يجسد شخصية "عم فخري" الفنانة رحمة أحمد التي تلعب شخصية مربوحة زوجة الكبير ضمن أحداث الجزء السابع من مسلسل الكبير أوي الجزء السابع منه، بقتلها إن لم تنصت إليه وتسمع كلامه وتذهب لتلعب دور ابنته "رباب" التي اختفت عن أعينه هي ووالدتها، مما تسبب له في عقدة نفسية.

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