«موهوبة ونص».. عبدالرحيم كمال يشيد بأداء رحمة أحمد فى الكبير أوى 7
عبر السيناريست والروائي عبدالرحيم كمال، عن إعجابه بأداء الفنانة رحمة أحمد "مربوحة"، في مسلسل الكبير أوي الجزء السابع.
وكتب عبدالرحيم كمال، عبر صفحته على "فيسبوك": "السنة اللي فاتت كتبت أن مربوحة (رحمة أحمد) دمها خفيف وموهوبة والسنة دي كمتفرج باقول إنها موهوبة ونص".
أبطال مسلسل الكبير أوى 7
والجزء السابع من "الكبير أوي" بطولة أحمد مكي، رحمة أحمد، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، محمد سلام، سما إبراهيم، وغيرهم من الفنانين، بالإضافة إلى ظهور عدد من ضيوف الشرف، والعمل من إنتاج شركة سينرجي، تأليف مصطفى صقر، محمد عزالدين، وإخراج أحمد الجندي.
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