الثلاثاء 28 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

مسلسل الكبير أوي 7 يتصدر مؤشرات بحث جوجل (تحليل بيانات)

صورة
صورة

لا زال الفنان أحمد مكي يحتل قلوب المشاهدين من مختلف أنحاء الجمهورية خاصة، والعالم العربي عامة، من خلال مسلسله الكبير أوي 7، وهذا الذي ارتبط به الجمهور منذ سنوات طويلة مضت، بداية من الجزء الأول الذي أنتج عام 2011، وحتى عام 2023، وهذا ما أوضحه مؤشر البحث عبر موقع "جوجل".

 

مشاهدات مسلسل الكبير اوي 7

احتل مسلسل الكبير أوي 7 مؤشرات البحث عبر موقع جوجل، تحديدًا اليوم الثلاثاء، الموافق 28 من شهر مارس لعام 2023، مقارنة بعددٍ من المسلسلات الأخرى، ووصلت نسبة البحث على أداة "جوجل تريند" عن مسلسل الكبير أوي 7 إلى 100%  فهو من ضمن الأعمال الكوميدية التي ارتبطت بها الناس لسنوات طوّال.

مسلسل الكبير اوي 7

وتصدر مسلسل الكبير أوي الجزء السابع البحث بنسبة 100% مقارنًة بمسلسل ضرب نار الذي حقق 23%، ومسلسل جعفر العمدة حقق حوالي 28%، ومسلسل سوق الكانتو وصل لـ 2%، في مختلف محافظات مصر.

مسلسل الكبير اوي 7

وتصدر مسلسل الكبير أوي 7 البحث في عدد من محافظات مصر، على رأسها شمال سيناء، فكانت بها النسبة الأعلى ومن ثم كلٍ من "البحر الأحمر، أسيوط، قنا، أسوان".

 

الكبير أوي 7 الحلقة 6.. «مربوحة» تحت تهديد السلاح في الحلقة السادسة

«خطف مربوحة».. علاء مرسي مختل عقليًا في الحلقة 6 من «الكبير أوي7»

أبطال وضيوف مسلسل الكبير أوي 7

جدير بالذكر أن مسلسل "الكبير أوي" الجزء السابع بطولة: "أحمد مكي، رحمة أحمد، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، محمد سلام، سما إبراهيم، وغيرهم من الفنانين، بالإضافة إلى ظهور عدد من ضيوف الشرف، والعمل من إنتاج شركة سينرجي، تأليف مصطفى صقر، محمد عزالدين، وإخراج أحمد الجندي.

وعلى مدار 3 حلقات  وهم الحلقة الثالثة والرابعة والخامسة ظهرت الفنانة اللبنانية نور كضيف شرف، والحلقة السادسة ظهر الفنان علاء مرسي، والفنان تاكي ضمن أحداث مسلسل الكبير أوي الجزء السابع لعام 2023، الذي يعرض ضمن الماراثون الرمضاني 2023.

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