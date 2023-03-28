الثلاثاء 28 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

تعرف على مواعيد الصلاة اليوم الثلاثاء 28-3-2023

مواعيد الصلاة
مواعيد الصلاة

مع بداية اليوم السادس في شهر رمضان المبارك سعى الالآف من المسلمين معرفة مواعيد الصلاة اليوم الثلاثاء 28-3-2023 من رمضان عبر جوجل، من أجل الالتزام بأداء الصلوات الخمسة في موعدها، فهي ركن من أبرز أركان الإسلام الخمس، والصلاة عماد الدين.

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مواعيد الصلاة اليوم الثلاثاء 2023 من رمضان

وتستعرض "الدستور" مواعيد الصلاة اليوم الثلاثاء 28-3-2023، ويوافق هجريًا 6 من رمضان 1444، لكافة الصلوات الخمسة وموعد الشروق، طبق التوقيت المحلي للمدن وبعض المحافظات.

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء

مواعيد الصلاة اليوم الثلاثاء 28-3-2023 بتوقيت القاهرة

موعد صلاة الفجر اليوم الثلاثاء 28-3-2023  الساعة 4:22 صباحًا.

موعد الشروق على الساعة 5:50 صباحًا.

موعد صلاة الظهر الساعة 12:0 ممساءً.

موعد صلاة العصر الساعة 3:30 مساءً.

موعد صلاة المغرب الساعة 6:11 مساءً.

موعد صلاة العشاء الساعة 7:29 مساءً.

مواعيد الصلاة اليوم الثلاثاء 28-3-2023 بتوقيت الإسكندرية

موعد صلاة الفجر الساعة 4:26 صباحًا.

موعد الشروق على الساعة 5:54 صباحًا.

موعد صلاة الظهر الساعة 12:05مساءً.

موعد صلاة العصر الساعة 3:36 مساءً.

موعد صلاة المغرب الساعة 6:17 مساءً.

موعد صلاة العشاء الساعة 7:36 مساءً.

مواعيد الصلاة اليوم الثلاثاء 28-3-2023 بتوقيت الزقازيق

موعد صلاة الفجر الساعة 4:21 صباحًا.

موعد الشروق على الساعة 5:49 صباحًا.

موعد صلاة الظهر الساعة 11:59مساءً.

موعد صلاة العصر الساعة 3:30 مساءً.

موعد صلاة المغرب الساعة 6:10 مساءً.

موعد صلاة العشاء الساعة 7:29 مساءً.

مواعيد الصلاة بتوقيت أسيوط اليوم الثلاثاء 28-3-2023 

موعد صلاة الفجر الساعة 4:26 صباحًا.

موعد الشروق على الساعة 5:51 صباحًا.

موعد صلاة الظهر الساعة 12:00 مساءً.

موعد صلاة العصر اليوم الثلاثاء 28-3-2023 الساعة 3:29 مساءً.

موعد صلاة المغرب الساعة 6:10 مساءً.

موعد صلاة العشاء الساعة 7:24 مساءً.

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مواعيد الصلاة بتوقيت قنا اليوم الثلاثاء 28-3-2023 

موعد صلاة الفجر الساعة 4:21 صباحًا.

موعد الشروق على الساعة 5:45 صباحًا.

موعد صلاة الظهر الساعة 11:54 مساءًا.

موعد صلاة العصر اليوم الثلاثاء 28-3-2023 الساعة 3:23 مساءً.

موعد صلاة المغرب الساعة 6:04 مساءً.

موعد صلاة العشاء الساعة 7:19 مساءً.

مواعيد الصلاة بتوقيت مطروح اليوم الثلاثاء 28-3-2023 

موعد صلاة الفجر الساعة 4:36 صباحًا.

موعد الشروق اليوم الثلاثاء 28-3-2023 على الساعة 6:05 صباحًا.

موعد صلاة الظهر الساعة 12:16 مساءً.

موعد صلاة العصر الساعة 3:47 مساءً.

موعد صلاة المغرب الساعة 6:28 مساءً.

موعد صلاة العشاء الساعة 7:47 مساءً.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

بعد الفاصل

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