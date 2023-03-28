تعرف على مواعيد الصلاة اليوم الثلاثاء 28-3-2023

مع بداية اليوم السادس في شهر رمضان المبارك سعى الالآف من المسلمين معرفة مواعيد الصلاة اليوم الثلاثاء 28-3-2023 من رمضان عبر جوجل، من أجل الالتزام بأداء الصلوات الخمسة في موعدها، فهي ركن من أبرز أركان الإسلام الخمس، والصلاة عماد الدين.

مواعيد الصلاة اليوم الثلاثاء 2023 من رمضان

وتستعرض "الدستور" مواعيد الصلاة اليوم الثلاثاء 28-3-2023، ويوافق هجريًا 6 من رمضان 1444، لكافة الصلوات الخمسة وموعد الشروق، طبق التوقيت المحلي للمدن وبعض المحافظات.

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء

مواعيد الصلاة اليوم الثلاثاء 28-3-2023 بتوقيت القاهرة

موعد صلاة الفجر اليوم الثلاثاء 28-3-2023 الساعة 4:22 صباحًا.

موعد الشروق على الساعة 5:50 صباحًا.

موعد صلاة الظهر الساعة 12:0 ممساءً.

موعد صلاة العصر الساعة 3:30 مساءً.

موعد صلاة المغرب الساعة 6:11 مساءً.

موعد صلاة العشاء الساعة 7:29 مساءً.

مواعيد الصلاة اليوم الثلاثاء 28-3-2023 بتوقيت الإسكندرية

موعد صلاة الفجر الساعة 4:26 صباحًا.

موعد الشروق على الساعة 5:54 صباحًا.

موعد صلاة الظهر الساعة 12:05مساءً.

موعد صلاة العصر الساعة 3:36 مساءً.

موعد صلاة المغرب الساعة 6:17 مساءً.

موعد صلاة العشاء الساعة 7:36 مساءً.

مواعيد الصلاة اليوم الثلاثاء 28-3-2023 بتوقيت الزقازيق

موعد صلاة الفجر الساعة 4:21 صباحًا.

موعد الشروق على الساعة 5:49 صباحًا.

موعد صلاة الظهر الساعة 11:59مساءً.

موعد صلاة العصر الساعة 3:30 مساءً.

موعد صلاة المغرب الساعة 6:10 مساءً.

موعد صلاة العشاء الساعة 7:29 مساءً.

مواعيد الصلاة بتوقيت أسيوط اليوم الثلاثاء 28-3-2023

موعد صلاة الفجر الساعة 4:26 صباحًا.

موعد الشروق على الساعة 5:51 صباحًا.

موعد صلاة الظهر الساعة 12:00 مساءً.

موعد صلاة العصر اليوم الثلاثاء 28-3-2023 الساعة 3:29 مساءً.

موعد صلاة المغرب الساعة 6:10 مساءً.

موعد صلاة العشاء الساعة 7:24 مساءً.

مواعيد الصلاة بتوقيت قنا اليوم الثلاثاء 28-3-2023

موعد صلاة الفجر الساعة 4:21 صباحًا.

موعد الشروق على الساعة 5:45 صباحًا.

موعد صلاة الظهر الساعة 11:54 مساءًا.

موعد صلاة العصر اليوم الثلاثاء 28-3-2023 الساعة 3:23 مساءً.

موعد صلاة المغرب الساعة 6:04 مساءً.

موعد صلاة العشاء الساعة 7:19 مساءً.

مواعيد الصلاة بتوقيت مطروح اليوم الثلاثاء 28-3-2023

موعد صلاة الفجر الساعة 4:36 صباحًا.

موعد الشروق اليوم الثلاثاء 28-3-2023 على الساعة 6:05 صباحًا.

موعد صلاة الظهر الساعة 12:16 مساءً.

موعد صلاة العصر الساعة 3:47 مساءً.

موعد صلاة المغرب الساعة 6:28 مساءً.

موعد صلاة العشاء الساعة 7:47 مساءً.