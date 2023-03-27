موعد أذان المغرب 5 رمضان 2023/1444 في المحافظات.. أبرز الأدعية الرمضانية

يبحث الملايين من المسلمين حاليا على موعد أذان المغرب 5 رمضان 1444 وأبرز الأدعية المأثورة عبر المنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي والتي يقدمها موقع الدستور الإلكتروني للقراء في إطار الخدمات المتنوعة اليومية والتي تهم قطاع عريض من المواطنين خاصة وأن الجميع يرغب في الرحمة والمغفرة والعتق من النار خلال أيام الشهر الكريم.

موعد أذان المغرب 5 رمضان 2023/1444 في المحافظات

يرفع آذان صلاة المغرب في محافظة القاهرة وفقا للإمساكية الرمضانية التي أعدتها الهيئة العامة للمساحة المصرية في تمام الساعة 6:10 مساءا فيما يؤذن لصلاة الفجر الساعة 4:24 فجرا فيما يؤذن لصلاة المغرب في محافظة الأقصر الساعة 6:04 مساءا و يؤذن الفجر الساعة 4:23 فجرا .

فيما يؤذي لصلاة الفجر في محافظة المنوفية الساعة 4:24 فجرا فيما يرفع أذان صلاة المغرب الساعة 6:12 مساءا وفي محافظة بني سويف يؤذن لصلاة الفجر الساعة 4:25 فجرا وبينما يأتي المغرب الساعة 6:11 مساءا و يؤذن للفجر في محافظة بورسعيد الساعة 4:18 فجرا والمغرب الساعة 6:07 مساءا.

أدعية شهر رمضان المبارك 1444

أصبح موعد أذان المغرب 5 رمضان 1444 وأبرز الأدعية المأثورة للشهر الكريم محور اهتمام الجميع عبر المنصات الإلكترونية منذ بداية الشهر الكريم لذلك يمكن الاستعانة بالأدعية التالية خلال ليالي شهر رمضان لطلب المغفرة والرحمة والعتق من النار وكافة أمور الدنيا والآخرة وهى كما يلي:-

اللهم أعني على صيامه وقيامه وجنبني فيه الهفوات وأثامه أرزقني فيه ذكرك بتوفيقك يا هادي المضلين.. اللهم إني أسألك أن يكون نصيبي كله خير في شهرك الكريم وأصرف عني كل ما يلهيني عن طاعتك .. والتقرب إليك.. وتذوق حلاوة عطفك وغفرانك.

اللهم إني أسألك أن ترزقني حج بيتك الحرام في عامي هذا وفي كل عام ما أبقيتني في يسر منك وعافية وسعة رزق .. ولا تحرمني زيارة نبيك والصلاة في روضته الشريفة.. اللهم ما إني أسألك العفو والعافية في ديني و دنياي وأهلي ومالي.

اللهم اجعلني ممن صام شهرك الكريم وادرك ليلة القدر وفاز بالثواب والأجر اللهم وفقنا لاغتنام الخيرات خلال شهرك الكريم وضاعف لنا في الأجر والثواب يارب العالمين.



اقرأ المزيد

وقت الإمساك.. توقيت آذان الفجر في المحافظات