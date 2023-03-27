الإثنين 27 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

دعاء الرزق في رمضان 2023.. و أدعية ليلة القدر

أدعية
أدعية

تتصاعد حدة البحث عن دعاء الرزق في رمضان 2023 حيث لا يرد الله سبحانه وتعالى دعاء لصائما عند الإفطار عقب آذان المغرب حيث يعد الدعاء عبادة في حد ذاته لله سبحانه وتعالى خلال أيام الشهر الكريم وذلك بخلاف الصلاة والاذكار وقيام الليل وقراءة القرآن والتسبيح والاستغفار والتضرع خاصة في ساعات السحر لطلب المغفرة والرحمة والسكنية القلبية.


دعاء الرزق في رمضان 2023

يكثر المسلمين من الدعاء خلال شهر رمضان المبارك خاصة في الساعات الأخيرة من الليل والساعات الأولى من الفجر وذلك لطلب المغفرة والرحمة وجلب الرزق الحلال والتوبة عن كافة المحرمات والمعاصي والابتعاد عن كل فعل يغضب الله سبحانه وتعالى وإليكم الأدعية المأثورة للشهر الكريم:-

اللهم إني كان رزقي في السماء فأنزله.. وإن كان في الأرض فأخرجه.. وإن كان بعيدا فقربه.. وإن كان قريبا فيسره .. وإن كان قليلا فأكثره .. وإن كان كثيرا فبارك لي فيه.

اللهم سخر لي الأرزاق والفتوحات في كل ساعة .. وهون عليا كل صعب .. ويسر لي كل عسير.. اللهم أكفني بحلالك عن حرامك .. و أغنني بفضلك عن من سواك.

اللهم يا مسبب الأسباب.. يا فاتح الأبواب.. يا سامع الاصوات.. يا مجيب الدعوات.. افتح بيني وبين رزقي .. أقضي حاجتي .. وأرزقني من حيث لا احتسب إنك كريم مجيب الدعوات.

اللهم يا مقيل العثرات.. يا قاضي الحاجات.. أقضي حاجتي وفرج همي وكربتي و أرزقني رزقا حلالا طيبا مباركا فيه من حيث لا احتسب .. اللهم سخر لي رزقي .. اعصمني من الحرص والتعب في كسبه .. اللهم يسر لي رزقا حلالا وعجل لي به يا أرحم الراحمين يا رب العالمين.

«اللهم اني أسألك من الخير كله» دعاء اليوم الخامس من رمضان 2023

دعاء اليوم الخامس من شهر رمضان 2023 المستجاب مكتوبًا

 

اللهم إني أسألك موجبات رحمتك بعد التعب والسعادة بعد الحزن و كافئنا بعد الصبر .. اللهم اجعل أوسع رزقك علينا غير مردود وبارك في أعمارنا .. اللهم إني أعوذ بك من انقطاع الرزق.


أدعية ليلة القدر رمضان 2023


دعاء الرزق في رمضان 2023 وليلة القدر من أكتر الكلمات البحثية عبر المنصات الإلكترونية حاليا حيث يمكن الاستعانة بالأدعية التالية ليلة القدر:-

اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعفوا عنا.. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين.

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دعاء الصائم عند الإفطار في رمضان 2023.. وموعد صلاة المغرب

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7 أدعية.. دعاء اليوم الخامس من رمضان 2023 مكتوب


 

اللهم اجعل في قلبي نور .. وفي لساني نور.. وفي سمعي نور .. وفي بصري نور.. وعن يميني نور.. وعن شمالي نور.. ومن فوقي نور.. ومن تحتي نور.. اللهم ارحمني بين يديك.. و عافني و أعفوا عني


اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني و دنياي وأهلي ومالي وفي الدنيا والآخرة.. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي واحفظني عن يميني وعن شمالي.. ومن فوقي ومن تحتي.

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