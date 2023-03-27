الإثنين 27 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

«اللهم اني أسألك من الخير كله» دعاء اليوم الخامس من رمضان 2023

شهر رمضان
شهر رمضان

يهتم المسلمون بترديد دعاء رمضان يوميًا، لأن دعاء من أفضل العبادات للتقرب إلى الله وسؤاله من خير الدنيا والآخرة ، ومع قدوم شهر رمضان ازداد اهتمام المسلمون بترديد دعاء في أوقات متفرقة من نهار رمضان، وتعرض الدستور في التقرير التالي دعاء اليوم الخامس من رمضان 2023 كما جاء في السنة النبوية. 

دعاء اليوم الخامس من رمضان 2023

"اللّهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، اللّهم إني أسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك، وأعوذ بك من شر ما عاذ به عبدك ونبيك، اللّهم إني أسألك الجنة وما قرّب إليها من قولٍ أو عمل، وأسألك أن تجعل كل قضاءٍ قضيته لي خيرًا." رواه الألباني عن عائشة رضي الله عنها.

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من دعاء اليوم الخامس في رمضان 2023 "اللّهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء، وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء، وتذل من تشاء، بيدك الخير إنّك على كل شيء قدير، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، تعطيهما من تشاء، وتمنع منهما من تشاء، ارحمني رحمةً تغنيني بها عن رحمة من سواك." رواه الألباني عن أنس بن مالك.

"اللّهم رب السّماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته، اللّهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقضِ عنا الدين، وأغننا من الفقر." رواه مسلم عن أبي هريرة.

من دعاء اليوم الخامس في رمضان “ اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلامًا تامًا على سيدنا محمد النبي الأمي الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة نفس وبعدد كل معلوم لديك وبقدر محبتك فيه ” 

أوقات استجابة دعاء رمضان 

حددت السنة النبوية الشريفة بعد أوقات استجابة دعاء رمضان وهي وقت الإفطار فللصائم دعوة لا ترد، وفي الساعة التي تسبق آذان المغرب ، وفي الثلث الأخير من الليل، حيث يكون الله في السماء الدنيا يستمع لـ دعاء المؤمنين كما ورد في بعض الأحاديث النبوية . 

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إمساكية رمضان 2023 pdf| وأبرز الأدعية المستجابة في شهر الصيام

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