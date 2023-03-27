الإثنين 27 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

حالة الطقس اليوم الإثنين خامس أيام شهر رمضان 2023 وبيان درجات الحرارة

حالة الطقس اليوم
حالة الطقس اليوم الإثنين خامس أيام شهر رمضان

يزداد البحث عن حالة الطقس اليوم الإثنين خامس أيام شهر رمضان في ظل التغيرات المتفاوتة في الجو على مدار اليوم.

حالة الطقس اليوم الإثنين خامس أيام شهر رمضان

في هذا التقرير نوضح لمتابعينا حالة الطقس اليوم الإثنين خامس أيام شهر رمضان وتوقعات درجات الحرارة لليوم.

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من تكون شبورة مائية على الطرق السريعة والزراعية والقريبة من المسطحات المائية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد في ساعات الصباح الأولى، وشددت في بيانها على قائدى السيارات  ضرورة توخي الحذر عند القيادة وتخفيض السرعة، نظرا لانخفاض الرؤية على بعض الطرق، حرصا على سلامة المارة والركاب.

وتسود حالة طقس مائل للدفء خلال ساعات النهار مع الشعور ببرودة الطقس خلال ساعات الليل وتشهد درجات الحرارة العظمى في العاصمة 23 أما الصغرى 15 درجة مئوية.

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بيان درجات الحرارة اليوم  الاثنين خامس أيام رمضان 

القاهرة: الصغرى 15 والعظمى 23

العاصمة الإدارية: الصغرى 14 والعظمى 23

6 أكتوبر: الصغرى  14 والعظمى 22

بنها: الصغرى 15 والعظمى  23

الإسكندرية: الصغرى 13 والعظمى 21

العلمين الجديدة: الصغرى 14 والعظمى 20

مطروح: الصغرى 14 والعظمى 20

سيوة: الصغرى 12  والعظمى 23

كاترين الصغرى 04 والعظمى 17

بورسعيد الصغرى 14 العظمى 23

الزقازيق: الصغرى 13 والعظمى 23

الإسماعيلية الصغرى 14 والعظمى  24

السويس: الصغرى 13 والعظمى 23

شرم الشيخ الصغرى 15 والعظمى 27

الغردقة الصغرى 15 والعظمى 26

الفيوم: الصغرى 12 والعظمى 24

بنى سويف الصغرى 12 والعظمى 24

المنيا: الصغرى 11 والعظمى 25

أسيوط الصغرى 12 والعظمى 26

سوهاج الصغرى  13 والعظمى 27

الأقصر الصغرى 15  والعظمى 28

أسوان: الصغرى 16 والعظمى 29

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