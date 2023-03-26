طلقة بالرأس وهو صائم.. مقتل شاب فى مشاجرة خلال رمضان بقنا

لقى شاب مصرعه بطلق ناري بالرأس فى مشاجرة مع آخرين شمال محافظة قنا وانتقلت الأجهزة الأمنية وسيطرت على الموقف وأخطرت النيابة العامة.

تلقت غرفة عمليات مديرية أمن قنا بلاغا بمقتل شاب بطلق ناري بقرية نجع عزوز بمركز دشنا، وعلى الفور انتقل رجال الشرطة والإسعاف إلى موقع الحادث.

وكشف الفحص الأولى مقتل فارس عبدة محمد عمر، 20 عامًا، بطلق ناري في الرأس إثر نشوب مشاجرة مع آخرين بقرية نجع عزوز بمركز دشنا ونقل الجثة إلى مشرحة مستشفى دشنا المركزي بقرية فاو تحت تصرف النيابة، والتي كلفت المباحث بتحريات المباحث حول ظروف وملابسات الواقعة.