الإثنين 27 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

موعد آذان الفجر 5 رمضان ودعاء استفتاح الصلاة

آذان الفجر
آذان الفجر

يهتم المسلمون بمعرفة موعد آذان الفجر يوميًا في رمضان حيث يبدأ الصيام والذي يمتد حتى آذان المغرب لعدد ساعات تتجاوز 15 ساعة.

ويختلف موعد آذان الفجر من القاهرة إلى باقي المحافظات بعدة دقائق حسب الموقع الجغرافي لكل محافظة ، كما يختلف من يوم لآخر في رمضان مع تغير طول الليل والنهار، وتعرض الدستور في التقرير التالي موعد أذان الفجر 5 رمضان  ودعاء استفتاح الصلاة . 

 

موعد آذان الفجر في القاهرة 5 رمضان 

في اليوم الخامس من رمضان يكون آذان الفجر في محافظة القاهرة في تمام الساعة 4.33 صباحًا، ووقت الإمساك عن تناول الطعام يكون في القاهرة الساعة 4:33 صباحًا .

دعاء صلاة التراويح و كيفية أداء صلاة التراويح

دعاء الفجر اليوم الأحد 26 مارس 2023

دعاء استفتاح الصلاة 

من السنن المؤكدة في الصلاة هي قراءة دعاء استفتاح الصلاة  قبل قراءة فاتحة الكتاب، وثبت في دعاء استفتاح عن النبي صلى الله عليه وسلم ألفاظ متعددة، ومنها كما جاء في السنة النبوية كالتالي: 

اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسل خطاياي بالثلج والماء والبرد.

وروى أبوداود ، والترمذي عن عائشة رضي الله عنها قالت : " كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اسْتَفْتَحَ الصَّلَاةَ ، قَالَ : سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ ، وَلَا إِلَهَ غَيْرَكَ . 

اللهُمَّ رَبَّ جَبْرَائِيلَ، وَمِيكَائِيلَ، وَإِسْرَافِيلَ، فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ، فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، اهْدِنِي لِمَا اخْتُلِفَ فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِكَ، إِنَّكَ تَهْدِي مَنْ تَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ.

وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا ، وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ، إِنَّ صَلَاتِي ، وَنُسُكِي ، وَمَحْيَايَ ، وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ، لَا شَرِيكَ لَهُ ، وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، اللهُمَّ أَنْتَ الْمَلِكُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَنْتَ رَبِّي ، وَأَنَا عَبْدُكَ ، ظَلَمْتُ نَفْسِي ، وَاعْتَرَفْتُ بِذَنْبِي، فَاغْفِرْ لِي ذُنُوبِي جَمِيعًا ، إِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ ، وَاهْدِنِي لِأَحْسَنِ الْأَخْلَاقِ لَا يَهْدِي لِأَحْسَنِهَا إِلَّا أَنْتَ ، وَاصْرِفْ عَنِّي سَيِّئَهَا لَا يَصْرِفُ عَنِّي سَيِّئَهَا إِلَّا أَنْتَ ، لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ كُلُّهُ فِي يَدَيْكَ ، وَالشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ ، أَنَا بِكَ وَإِلَيْكَ ، تَبَارَكْتَ وَتَعَالَيْتَ ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ . 

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دعاء قبل الإفطار و3 أوقات مستجابة.. الدعاء للصائم

اذان الفجر 5 رمضان دعاء استفتاح الصلاة موعد اذان الفجر 5 رمضان اذان المغرب

رئيس التحرير

وائل لطفي

بعد الفاصل

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