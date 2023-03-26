صلاة التراويح من السنن التي يلتزم بأدائها المسلمون طوال شهر رمضان، وتبدأ صلاة التراويح عقب صلاة العشاء مباشرة ، ويقيمها البعض في المسجد أو المنزل.

ويلتزم المسلمون بترديد دعاء صلاة التراويح في الركعة الأخيرة من صلاة الوتر وذلك للتقرب الى الله وطلب خيري الدنيا والآخرة ، وتعرض الدستور في التقرير التالي دعاء صلاة التراويح و كيفية أداء صلاة التراويح .

دعاء صلاة التراويح

يردد المسلمون دعاء صلاة التراويح في الركعة الأخيرة من صلاة الوتر ، ومنها اللَّهُمَّ أَحْسِنْ عَاقِبَتَنَا فِي الأُمُورِ كُلِّهَا، وَأجِرْنَا مِنْ خِزْيِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ الآخِرَةِ .

دعاء التراويح .. اللَّهُمَّ لَا تَدَعْ لَنَا ذَنْبًا إِلَّا غَفَرْتَهُ وَلَا هَمَّا إِلَّا فَرَّجْتَهُ وَلَا دَيْنًا إِلَّا قَضَيْتَهُ وَلَا حَاجَةً مِنْ حَوَائِجِ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ إِلَّا قَضَيْتَهَا يَاأَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ.

اللَّهُمَّ اقْسِمْ لَنَا مِنْ خَشْيَتِكَ مَاتَحُولُ بِهِ بَيْنَنَا وَبَيْنَ مَعْصِيَتِكَ وَمِنْ طَاعَتِكَ مَاتُبَلِّغُنَا بِهَا جَنَّتَكَ وَمِنَ اليَقِينِ مَاتُهَوِّنُ بِهِ عَلَيْنَا مَصَائِبَ الدُّنْيَا وَمَتِّعْنَا بِأَسْمَاعِنَا وَأَبْصَارِنَا وَقُوَّتِنَا مَاأَحْيَيْتَنَا وَاجْعَلْهُ الوَارِثَ مِنَّا وَاجْعَلْ ثَأْرَنَا عَلَى مَنْ ظَلَمَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى مَنْ عَادَانَا وَلاَ تجْعَلْ مُصِيبَتَنَا فِي دِينِنَا وَلاَ تَجْعَلِ الدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمِّنَا وَلَا مَبْلَغَ عِلْمِنَا وَلاَ تُسَلِّطْ عَلَيْنَا مَنْ لَا يَرْحَمُنَا.

كيفية أداء صلاة التراويح

عدد ركعات صلاة التراويح مفتوحة ما بين 11 ركعة أو تزيد فعن عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله يصلي من الليل عشر ركعات، يُسلِّم من كل اثنتين، ثم يوتر بواحدةٍ، وقالت رضي الله عنها: ما كان رسول الله يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة، يُصلي أربعًا، فلا تسأل عن حسنهنَّ وطولهنَّ، ثم يصلي أربعًا، فلا تسأل عن حسنهنَّ وطولهنَّ، ثم يصلي ثلاثًا متفق عليه.

وترجع تسمية صلاة التراويح إلى كيفية أدائها حيث يرتاح المصلي بعد كل أربع ركعات من ركعاتها.

ويكون أداء صلاة التراويح ، بحيث يستقبل المصلي القبلة ويكبر تكبيرة الإحرام، ثم يقرأ دعاء الاستفتاح سراً، وبعدها يصلي ركعتين كما يصلي في غيرها من الصلوات ويسلم، ثم يبدأ من جديد ويصلي ركعتين وسلم، وبعد كل أربع ركعات يستريح، حيث تبين أن عدد ركعات التراويح ما بين 10 إلى 20 ركعة، حسب ما يقدر المصلي.