دعاء قبل الإفطار و3 أوقات مستجابة.. الدعاء للصائم

دعاء قبل الافطار من أكثر الأوقات التي يستجاب فيها الدعاء كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم دعوة الصائم لا ترد ، لذا يهتم المسلمون بالبحث عن صيغ جديد لـ دعاء قبل الافطار ، وتعرض “الدستور” بعض منها مكتوب في التقرير التالي:

دعاء قبل الإفطار مكتوب

من دعاء قبل الإفطار «اللهم لا تدع لنا ذنبًا إلا غفرته، ولا همًا إلا فرجته، ولا دينًا إلا قضيته، ولا كربًا إلا نفَّسْته، ولا مريضًا إلا شفيته، ولا مبتلىً إلا عافيته، ولا غائبًا إلا رددته، ولا حيرانًا إلا دللته، ولا داعيًا إلا أعطيته، ولا ميتًا إلا رحمته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضًا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك يا رب العالمين اللهم لا تخرجنا من رمضان إلا بذنب مغفور ودعاء مستجاب وعتق من النار وقد أصلحت حالنا وغفرت ذنبنا وتقبلت طاعتنا واستجبت دعائنا وعتقت رقابنا ورقاب والدينا والمسلمين من النار».

﻿من دعاء قبل الإفطار قال رسول الله ﷺ مَن قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في يومٍ مئة مرة كانت له عدل عشر رقاب، وكُتبت له مائة حسنة، ومُحيت عنه مائة سيئة، وكانت له حرزًا من الشيطان يومه ذلك حتى يُمسي، ولم يأتِ أحدٌ بأفضل مما جاء به إلا رجلٌ عمل أكثر منه، ومَن قال: سبحان الله وبحمده في يومٍ مئة مرة حُطَّتْ خطاياه، وإن كانت مثلَ زبد البحر.

من دعاء قبل الإفطار اللهم ربنا لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت مالك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق، ولقاؤك حق، وقولك حق، اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت، وإليك أنبت، وبك خاصمت، وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، وما أنت أعلم به منى، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت.

أفضل أوقات استجابة الدعاء

حدد الفقهاء ثلاثة أوقات مستجاب فيها الدعاء للصائمين، وهي في الساعة الأخيرة قبل أذان المغرب، ووقت تناول طعام الإفطار، وفي الثلث الأخير من الليل، كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم.