دعاء اليوم الخامس من شهر رمضان 2023 المستجاب مكتوبًا

يبحث الكثيرون عن دعاء اليوم الخامس من شهر رمضان 2023 للدعاء بكل ما يتمنون تحقيقه في هذا الشهر الكريم.

دعاء اليوم الخامس من شهر رمضان 2023

في هذا التقرير نذكر لكم دعاء اليوم الخامس من شهر رمضان 2023 وعددًا من الأدعية الأخرى المستحبة للدعاء بها.

اللهم إني أسألك أن تسامحني وترحمني وتجعلني بقسمك راضيا قانعا وفي جميع الأحوال متواضعا، اللهم وأسألك سؤال من اشتدت فاقته، وانزل بك عند الشدائد حاجته، وعظم فيما عندك رغبته.

اللّهمّ أنت ربّي لا إله إلاّ أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذبك من شرّ ما صنعت، أبوء لك بنعمتك عليّ وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنّه لا يغفر الذّنوب إلّا أنت.

اللّهمّ إنّي أسألك العفو والعافية في الدّنيا والآخرة، اللّهمّ إنّي أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللّهمّ استر عوراتي وآمن روعاتي، اللّهمّ احفظني من بين يديّ ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي، ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.

أدعية اليوم الخامس من رمضان 2023

اللهم إنى أعوذ بك من شر كل جبار عنيد، وشيطان مريد، ومن شر قضاء السوء، وشر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربى على صراط مستقيم، اللهم أنت الحليم فلا تعجل، وأنت الجواد فلا تبخل، وأنت العزيز فلا تذل، وأنت المنيع فلا ترام، وأنت المجير فلا تضام، وأنت على كل شيء قدير.

اللهمّ إنّي أسألك عيش السّعداء، ونزل الشّهداء، ومرافقة الأنبياء، والنّصر على الأعداء، يا سميع الدّعاء، يا ذا قولٍ وعطاء، وجّهت وجهي للّذي فطر السماوات والأرض حنيفاً، وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله ربّ العالمين، لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين.

ربّ إنيّ أسألك أن تريحَ قلبي وفكري وأن تصرف عني شتات العقل والتفكير، ربّ إنّ في قلبي أموراً لا يعرفها سواك فحققها لي يا رحيم، ربّ كن معي في اصعب الظروف واريني عجائب قدرتك في أصعب الأيام.

اللهم إني أسألك علمًا نافعًا ورزقًا طيبًا وعملًا متقبلًا.

اللهم ارزقني رزقًا لا تجعل لأحدٍ فيه منه ولا في الآخرة عليه تبعةٌ برحمتك يا أرحم الراحمين.

اللهمّ أنت ربي لا إله إلّا أنت خلقتني وأنا عبدُك وأنا على عهدِك ووعدِك ما استطعتُ أعوذ بك من شرّ ما صنعتُ، أبوءُ لَكَ بنعمتكَ عَلَيَّ، وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنّه لا يغفرُ الذنوب إلّا أنت.

رب بشرني بما يسرني وكف عني ما يضرني وثبت يقيني وارزقني حلالا يكفيني وابعد عني كل شيء يؤذيني.