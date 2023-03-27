1000 حمد الله ع السلامة الحلقة 5.. سماح تعجب بشخصية وائل

انتهت، منذ قليل، أحداث مسلسل 1000 حمد الله ع السلامة الحلقة 5 بطولة الفنانة يسرا وعدد كبير من نجوم الكوميديا.

مسلسل 1000 حمد الله ع السلامة الحلقة 5

ويشهد مسلسل 1000 حمد الله ع السلامة الحلقة 5 صعود سماح وعلي إلى الشقة التي تمتلكها الأسرة وتقابل “وائل” (علاء مرسي) بعد انتهاء المشاجرة بينه وبين والدتها سميحة والإفراج عنها من النيابة وتبدأ سماح في الحديث مع وائل الذي تجده ودودا ويتحدث معها ويستضيفها في منزله رغم مشكلة والدتها معه من قبل.

يحكي وائل الفنان علاء مرسي لسماح وعلي ما حدث مع سميحة في قسم الشرطة في محاوله من سماح لمعرفة مكان والدتها، تطلب سماح من علي التوجهه لقسم قصر النيل للبحث عن والدتها.

أبطال مسلسل 1000 حمد الله ع السلامة

مسلسل 1000 حمد الله على السلامة بطولة يسرا، شيماء سيف، محمد ثروت، مايان السيد، آدم الشرقاوي، ومطرب المهرجانات عنبة، والفنانة سما إبراهيم، أوتاكا

وشهدت الحلقة الخامسة من مسلسل 1000 حمد الله ع السلامة مشاهد كوميدية حيث استيقظت سميحة “يسرا” من نومها منزعجة بسبب صياح الطفل الصغير “اوزو” نجمل “أكرم” محمد ثروت، وتتشاجر مع والدته فوقية “شيماء سيف” بسبب الصياح الشديد، لكنها تجدها منهمكة في عمل المنزل فتقول بحمل الطفل.

تدور الأحداث بعد وفاة زوجها تعود سميحة وأولادها لمصر بحثاً عن ميراثهم، لتدخل في رحلة بحث مليئة بالمشكلات التي لا تخلو من المواقف الكوميدية.

تقدم النجمة يسرا دور الدكتورة سميحة جاهين السويسي، دكتورة الإعلام المهاجرة مع أسرتها منذ فترة طويلة لكندا، وتناقش فكرة السفر وما يترتب عليه في إطار اجتماعي كوميدي.