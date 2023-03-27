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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

الحلقة 5 من مسلسل 1000 حمد الله ع السلامة| سماح تلتهم الأكل من الجوع

1000 حمد الله ع السلامة
1000 حمد الله ع السلامة

بدأت قبل قليل الحلقة 5 من مسلسل 1000 حمد الله ع السلامة بطولة النجمة يسرا وعدد كبير من النجوم والشباب بشكل حصري على قناة cbc لتستكمل أحداث أمس.

 

مسلسل 1000 حمدلله على السلامة الحلقة 5 

وبد من مسلسل 1000 حمدلله على السلامة الحلقة 5 بطولة الفنانة يسرا بتواجد سميحة “يسرا” في غرفة “فوقية” شمياء سيف في منزل أكرم “محمد ثروت” وقد نامت نوما عميقا بعد ساعات طويلة في قسم الشرطة ليلة أمس بعد القبض عليها بتهمة التعدي على أحد السكان وزوجته.

قامت فوقية بخلع ملابس سميحة أثناء نومها هي وابنها سامح “آدم الشرقاوي” من أجل غسل الملابس في مشهد كوميدي.

تظهر “سماح” مايان السيد في منزل “علي” الذي  يقدم دوره عنبة مطرب المهرجانات وهي تجلس على طاولة السفرة وتأكل بنهم كبير نتيجة جوعها خلال الفترة الماضية فيسخر منها والد علي قائلا لابنه “متأكد إن دي من كندا”.

مسلسل 1000 حمد الله ع السلامة| هل تجد سميحة ابنتها سماح في الحلقة الـ 5

1000 حمد الله ع السلامة| يسرا تواصل مغامراتها في الحلقة الـ 5

أبطال وصناع مسلسل 1000 حمدالله ع السلامة

“1000 حمد الله ع السلامة” من بطولة النجمة الكبيرة يسرا وشيماء سيف ومايان السيد ومحمد ثروت، ومطرب المهرجانات عنبة والفنان المصري المقيم بكندا آدم شرقاوي وسما إبراهيم، والعمل من إخراج عمرو صلاح، ومن تأليف محمد ذوالفقار.

 

وكانت الحلقة 4 مسلسل 1000 حمدالله ع السلامة، أمس شهدت في بدايتها شهدت ظهور "فوقية" التي تقدم دورها شيماء سيف في إعداد وجبات الطعام وبيعها، وتخبرها إحدى جاراتها بأنها وجدت في الطعام "فردة شراب صغيرة" لتخبرها "فوقية" ضاحكة أنها خاصة بطفلها "أوزو".

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