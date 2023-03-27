الإثنين 27 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

مسلسل 1000 حمد الله ع السلامة| هل تجد سميحة ابنتها سماح في الحلقة الـ 5

1000 حمد الله ع السلامة
1000 حمد الله ع السلامة

ينتظر الجمهور ما الجديد في الحلقة 5 من مسلسل 1000 حمد الله ع السلامة الذي  يعرض حصريا على شاشة cbc وهل تجد سميحة “يسرا” ابنتها سماح “مايا السيد”.

الحلقة 5 من مسلسل 1000 حمد الله ع السلامة

تنطلق خلال أقل من ساعة من الآن أحداث الحلقة 5 من مسلسل 1000 حمد الله ع السلامة بطولة النجمة الكبيرة يسرا وعدد من الشباب ونجوم الكوميديا.

ومن المقرر أن تكشف حلقة اليوم عن هل تنجح سميحة في العثور على ابنتها سماح بعد أن تركتها في الشارع مع الحقائق بمفردها بعد أن قبضت الشرطة عليها لتعديها على الأغراب في الشقة.

قصة مسلسل 1000 حمد الله ع السلامة

وتقدم يسرا دور د.سميحة جاهين السويسي، أستاذ الإعلام المهاجرة مع أسرتها منذ فترة طويلة إلى كندا، وتناقش فكرة السفر وما يترتب عليها في إطار اجتماعي كوميدي.

قصة المسلسل تتمثل في أن الزوجة يسرا عائدة إلى مصر بابنيها بعد وصية من زوجها، بأنهم سيحصلون على ورثهم، ومنذ اللحظة الأولى لمجيئهم تحدث لهم مواقف قدرية يستقبلونها بطريقة كوميدية. 

الحلقة 4 من «1000 حمد الله ع السلامة»| سميحة تصعد لمنزل أكرم بعد محايلات

الحلقة 4 من مسلسل 1000 حمد الله ع السلامة| كوميديا «فوقية» بسبب «فردة شراب»

«1000 حمد الله ع السلامة».. سميحة تبحث عن سماح فى الحلقة الرابعة

مايان السيد بعد مشاركتها فى «1000 حمد الله ع السلامة»: يسرا قدوتى فى الفن


مسلسل 1000 حمد الله على السلامة، من بطولة النجمة الكبيرة يسرا، شيماء سيف، محمد ثروت، مايان السيد، آدم الشرقاوي، ومطرب المهرجانات عنبة، والفنانة سما إبراهيم، أوتاكا، مدير التصوير سامح الأمير، مهندس الديكور عمر علاء، مهندس الصوت علاء عاطف، المسلسل تأليف محمد ذوالفقار وإخراج عمرو صلاح، ومن إنتاج جمال العدل.

وانتهت الحلقة السابقة من المسلسل على وصول سميحة إلى منزل “اكرم” الذي  يقدم دوره الفنان محمد ثروت ومحاولتها النوم بعد ساعات طويلة من القبض عليها في قسم الشرطة.

الحلقة 5 من مسلسل 1000 حمد الله ع السلامة مسلسل 1000 حمد الله ع السلامة 1000 حمد الله ع السلامة الحلقة 5 cbc يسرا قصة مسلسل 1000 حمد الله ع السلامة

رئيس التحرير

وائل لطفي

بعد الفاصل

الأكثر قراءة

لحظات الخير تتحول لكارثة.. تفاصيل حادث موزعى تمر الإفطار على الطريق بأسوان

علاقات غير شرعية.. نهايات مأساوية لقصص «العشق الحرام» في رمضان

البدء في غسيل شبكات مياه الشرب بالسويس والإسماعيلية وبورسعيد

«السياحة» تعلن عن عدة تسهيلات لزيادة الحركة السياحية الوافدة إلى مصر

الأزهر: الإرهاب واستفزاز مشاعر المسلمين «وجهان لعملة واحدة»

أستاذ الأثار الإسلامية بالأزهر: انتقادات «رسائل الإمام» لا أساس لها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

متى يرى المصريون (الجماعة 3)؟!

أسماء محفوظ

الهرشة السابعة

محمود خليل

حين دق الشتاء «أبواب رمضان»

محمد المعتصم

جعفر العمدة

إسراء شوقي

الفكر بالفكر.. الأطفال فى خطة الشركة المتحدة

محمد العسيري

دماغ بليغ حمدى فى موسيقى رمضان

ماجد حبته

موقع «البنك المركزى» الجديد

د. منى حلمى

لغز يحيرنى

صور

المصلون يؤدون صلاة التراويح بالسيدة نفسية

المصلون يؤدون صلاة التراويح بجامع الأزهر فى ثانى أيام رمضان

الحاجة رضا وحفيدها مجدى: رفعته على رأسها صغيرًا.. وحمل نعشها كبيًرا

محطة تل أبيب

المزيد

احتجاجات غير مسبوقة.. هل إسرائيل قريبة من حرب أهلية؟

عاصفة أم انهيار.. هل سيوقف نتنياهو الإصلاحات القضائية؟ وما مصير حكومته؟

سفارة إسرائيل لدى أمريكا تنضم للإضراب ضد «حكومة نتنياهو»