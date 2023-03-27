مسلسل 1000 حمد الله ع السلامة| هل تجد سميحة ابنتها سماح في الحلقة الـ 5

ينتظر الجمهور ما الجديد في الحلقة 5 من مسلسل 1000 حمد الله ع السلامة الذي يعرض حصريا على شاشة cbc وهل تجد سميحة “يسرا” ابنتها سماح “مايا السيد”.

الحلقة 5 من مسلسل 1000 حمد الله ع السلامة

تنطلق خلال أقل من ساعة من الآن أحداث الحلقة 5 من مسلسل 1000 حمد الله ع السلامة بطولة النجمة الكبيرة يسرا وعدد من الشباب ونجوم الكوميديا.

ومن المقرر أن تكشف حلقة اليوم عن هل تنجح سميحة في العثور على ابنتها سماح بعد أن تركتها في الشارع مع الحقائق بمفردها بعد أن قبضت الشرطة عليها لتعديها على الأغراب في الشقة.

قصة مسلسل 1000 حمد الله ع السلامة

وتقدم يسرا دور د.سميحة جاهين السويسي، أستاذ الإعلام المهاجرة مع أسرتها منذ فترة طويلة إلى كندا، وتناقش فكرة السفر وما يترتب عليها في إطار اجتماعي كوميدي.

قصة المسلسل تتمثل في أن الزوجة يسرا عائدة إلى مصر بابنيها بعد وصية من زوجها، بأنهم سيحصلون على ورثهم، ومنذ اللحظة الأولى لمجيئهم تحدث لهم مواقف قدرية يستقبلونها بطريقة كوميدية.



مسلسل 1000 حمد الله على السلامة، من بطولة النجمة الكبيرة يسرا، شيماء سيف، محمد ثروت، مايان السيد، آدم الشرقاوي، ومطرب المهرجانات عنبة، والفنانة سما إبراهيم، أوتاكا، مدير التصوير سامح الأمير، مهندس الديكور عمر علاء، مهندس الصوت علاء عاطف، المسلسل تأليف محمد ذوالفقار وإخراج عمرو صلاح، ومن إنتاج جمال العدل.

وانتهت الحلقة السابقة من المسلسل على وصول سميحة إلى منزل “اكرم” الذي يقدم دوره الفنان محمد ثروت ومحاولتها النوم بعد ساعات طويلة من القبض عليها في قسم الشرطة.