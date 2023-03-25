السبت 25 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

مايان السيد بعد مشاركتها فى «1000 حمد الله ع السلامة»: يسرا قدوتى فى الفن

مايان السيد
مايان السيد

قالت الفنانة مايان السيد خلال استضافتها في برنامج "يا تقر يا تفر" على راديو النيل، إن طقوسها في رمضان تبدأ من الاستيقاظ مبكرًا لصلاة الفجر وقراءة القرآن، وقضاء أحلى الأوقات مع أسرتي، مؤكدة أن والدي ووالدتي هما مثلي الأعلى، فهما نموذج للقوة والتحمل. 

وكشفت مايان عن أن ملك ودنيا صديقتاها المقربتان لها من المرحلة الابتدائية وهما "الصندوق الأسود" لمايان. وقالت مازحة "ولو عايزين ينتقموا مني في يوم من الأيام معاهم كل أسراري".

وعن قدوتها ومثلها الأعلى في الفن، تقول مايان السيد إن مثلها الأعلى في الفن في مصر هي الفنانة يسرا وتشاركها 1000 حمدالله ع السلامة، والفنانة منى ذكي، أما عالميًا  فيولا ديفيس من هوليوود. مؤكدة أنها لا تضع خطة بديلة للعمل في مجال آخر غير الفن، وأنها إذ لم تكن ممثلة وفنانة فإنها كانت ستختار مجال التجميل للعمل فيه كخبيرة تجميل "ميكب أرتيست". 

وحكت مايان خلال البرنامج الذي تقدمه "لينا صالح": "شفت زوج صاحبتي قاعد مع واحدة، قلت أستجدع وأقولها، صالحوا بعض في الآخر وأنا طلعت الخسرانة".

وتابعت أنها تُحب المقالب منذ أيام المدرسة، وتنفذها حاليًا في لوكيشنات التصوير. كما كشفت عبر البرنامج عن انتمائها الكروي لنادي الأهلي، واختتمت حديثها بأنها "مش ممكن تتجوز حد من برج الجوزاء".                                                                                         https://www.youtube.com/watch?v=_ocNr81ecS0

مايان السيد 1000 حمد الله ع السلامة حمد الله ع السلامة يسرا مهرجان السكندرية

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