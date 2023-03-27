الحلقة 5 من مسلسل 1000 حمد الله ع السلامة| خطة محمد محمود وأوتاكا

عرضت قبل قليل الحلقة 5 من مسلسل 1000 حمد الله ع السلامة بطولة النجمة يسرا وعدد من نجوم الكوميديا عبر قنوات cbc بشكل حصري.

مسلسل 1000 حمد الله ع السلامة الحلقة 5

وشهد مسلسل 1000 حمد الله ع السلامة الحلقة 5 وجود خطة من سمير الذي يقدم دوره الفنان محمد محمود وأحد رجاله “وائل” الذي يقدم دوره محمد أوتاكا من أجل معرفة كل التفاصيل عن الجيران المستوليين على شقة سميحة وهم “علاء مرسي وصفاء جلال” فأرسل سمير رجله وائل إلى علاء مرسي في المنزل لمعرفة هل حدثت له أضرار من مشاجرته مع سميحة أم لا.

يُطرد وائل من الشقل ويعود مرة أخرى إلى سمير ويخبره بما حدث ويخططان لمحاولة وخطة أخرى خلال الفترة القادمة.

تقرر سماح الخروج من منزل علي والبحث عن والدتها مرة أخرى بعد أن قضت الليلة مع اسرة علي ونشأت بينهم علاقة مميزة.

أبطال مسلسل 1000 حمد الله ع السلامة

1000 حمدالله ع السلامة من بطولة النجمة الكبيرة يسرا وشيماء سيف ومايان السيد ومحمد ثروت، ومطرب المهرجانات عنبة والفنان المصري المقيم بكندا آدم شرقاوي وسما إبراهيم، والعمل من إخراج عمرو صلاح، ومن تأليف محمد ذوالفقار.

تدور الأحداث، بعد وفاة زوجها تعود سميحة وأولادها لمصر بحثاً عن ميراثهم، لتدخل في رحلة بحث مليئة بالمشكلات التي لا تخلو من المواقف الكوميدية.

تقدم النجمة الكبيرة يسرا دور الدكتورة سميحة جاهين السويسي، دكتورة الإعلام المهاجرة مع أسرتها منذ فترة طويلة لكندا، وتناقش فكرة السفر وما يترتب عليه في إطار اجتماعي كوميدي.