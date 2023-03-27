مسلسل 1000 حمد الله ع السلامة الحلقة 5 | سميحة تنفر من رائحة أوزو

عرضت شبكة قنوات سي بي سي قبل قليل، الحلقة 5 من مسلسل 1000 حمد الله ع السلامة بطولة النجمة يسرا وعدد كبير من نجوم الكوميديا.

مسلسل 1000 حمد الله ع السلامة الحلقة 5

وشهد مسلسل 1000 حمد الله ع السلامة الحلقة 5 بطولة يسرا مشاهدا كوميدية حيث استيقظت سميحة “يسرا” من نومها منزعجة بسبب صياح الطفل الصغير “اوزو” نجمل “أكرم” محمد ثروت، وتتشاجر مع والدته فوقية “شيماء سيف” بسبب الصياح الشديد ولكنها تجدها منهمكة في عمل المنزل فتقول بحمل الطفل.

تبدي سميحة استياءها من رائحة الطفل الصغير أوزو ومن ظهور أنياب وشارب له وهو رضيع لتضحك فوقية وتخبرها بأنه شبيه والده فتقوم سميحة بحمل الطفل ولكنها تبدي نفورها منه ومن رائحته.

أبطال مسلسل 1000 حمد الله ع السلامة

مسلسل 1000 حمد الله على السلامة، من بطولة النجمة الكبيرة يسرا، شيماء سيف، محمد ثروت، مايان السيد، آدم الشرقاوي، ومطرب المهرجانات عنبة، والفنانة سما إبراهيم، أوتاكا، مدير التصوير سامح الأمير، مهندس الديكور عمر علاء، مهندس الصوت علاء عاطف، المسلسل تأليف محمد ذوالفقار وإخراج عمرو صلاح، ومن إنتاج جمال العدل.



تدور الأحداث، بعد وفاة زوجها تعود سميحة وأولادها لمصر بحثاً عن ميراثهم، لتدخل في رحلة بحث مليئة بالمشكلات التي لا تخلو من المواقف الكوميدية.

تقدم النجمة الكبيرة يسرا دور الدكتورة سميحة جاهين السويسي، دكتورة الإعلام المهاجرة مع أسرتها منذ فترة طويلة لكندا، وتناقش فكرة السفر وما يترتب عليه في إطار اجتماعي كوميدي.