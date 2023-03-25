التفاصيل الكاملة للحلقة الثالثة من مسلسل «1000 حمدلله ع السلامة»

عُرض مساء اليوم الحلقة الثالثة من مسلسل "1000 حمد لله ع السلامة" والذي تخوض بطولته النجمة يسرا وتشارك به ضمن موسم رمضان 2023.

الحلقة الثالثة من مسلسل "1000 حمد لله ع السلامة"

وشهدت الحلقة الثالثة العديد من الأحداث الكوميدية حول عائلة "سميحة" النجمة يسرا فور عودتهم من كندا والتي تجسد دورها النجمة يسرا وأبنائها "سماح" وتجسد دورها الفنانة الشابة مايان السيد و"سامح" ويجسد دوره الفنان الشاب آدم الشرقاوي.

تنجح سميحة في الوصول لأكرم وطلب مساعدته، بينما تعيش سماح أجواء الشارع المصري لأول مرة تحدث كارثة، ترسل سميحة أكرم للاطمئنان على ابنتها.

تبدأ الأحداث بنجاح سميحة في الوصول لأكرم وتتصل به من خلال هاتف الضابط حسام، تستنجد سميحة بأكرم وتطلب منه أن يأتي لمساعدتها ومساعدة ابنتها سماح، يستجيب أكرم لطلبها، وتقوم سميحة بغلق هاتف الضابط حسام مبررة ذلك بسرعة قدوم أكرم إليهم

يهم أكرم من مكانه من أجل إنقاذ سميحة وأولادها كما أوصاه أخيه "مصطفى" ويجسد دوره الفنان بيومي فؤاد من كندا، تتذكر فوقية بعض لوازم الطعام وتخبر أكرم بها من أجل استقبال الضيوف استقبالا مصريا يليق بأخيه مصطفى.

يسير “علي” على كورنيش النيل وهو يحمل صينية الشاي ويدور بها على من حوله ويبتسم لسماح ويرحب بها تنظر له بدلال ويدور بينهم حديث عن معنى اسم علي بويكا ليؤكد لها أن معناه أنه لا يقهر.

يقوم أكرم بمكالمة أخيه مصطفى في كندا ويخبره ما حدث ويطلب منه مصطفى مساعدة سميحة وأولادها حتى يصلوا لميراثهم والعودة لكندا مرة أخرى، يلبي أكرم طلب أخوه برحابة صدر.

صمت مطبق وسامح نائم... سميحة متوترة تهز رجلها وتنظر إلى حسام وهو نائم وواضع رأسه على المكتب وبجواره الهاتف، تحاول سميحة أخذ الهاتف ولكنه يستيقظ ويسألها ماذا تفعل وتؤكد له ضرورة استيقاظه واستعداده لعمله، يرد عليها بأنه لا توجد مصيبة تستدعي استيقاظه.

يقدم علي بويكا لسماح، صينية فطار مصري أصيل تحتوي الصينية على "فول وطعمية وبصل وباذنجان" تنسجم سماح مع مذاق القطار، بينما سماح مندمجة مع فطار علي بويكا تسقط حقيبتها وتلتهمها النار بالكامل، ينتبه الجميع للأصوات الصادرة من اتجاه الحقيبة، تسيطر على سماح حالة من الزهول بعد إدراكها لفقدان محتويات الحقيبة بالكامل وخاصة جوازات السفر.

يسير أكرم بسيارته ينظر للفنادق المتواجدة بالمنطقة بحثا عن سماح، يمر أكرم بسيارته من أمامهم دون أن يشعر بهم أو يشعرون به، يتخطى أكرم المكان المتواجدة به سماح مع علي دون أن يلمحها.