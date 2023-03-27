الإثنين 27 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

سحورك على «الدستور».. طريقة عمل الفول بالسجق لسحور شهي وصحي

الفول بالسجق
الفول بالسجق

تعتبر وجبة السحور من الوجبات الهامة والأساسية في رمضان، حيث إنها وسيلة لإمداد الجسم بالطاقة اللازمة لصيام صحي خلال نهار رمضان.

ويعد طبق الفول من الأطباق الرسمية لوجبات السحور، حيث يتفنن الكثير بإعداده، ففي السطور التالية نقدم طريقة تحضير طبق الفول بالسجق.

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•• المقادير:

علبتين فول مدمس 

ربع كيلو سجق بلدي مقطع

 بصلة مفرومة

2 فص ثوم مفروم 

فلفل أخضرمتقطع صغير

2 معلقة كبيرة زيت نباتي 

 ملح وفلفل أسود وكمون 

طماطم صغيرة متقطعة مكعبات 

 بقدونس للتزين 

◘ طريقة التحضير:

في طاسة ضعي الزيت يسخن بعد كدة البصل والفلفل والثوم المفروم شوحيهم قليلاً ثم ضعي السجق المقطع حتي تمام التسوية. 

يأخذ اللون الغامق ضعي علبة فول فول أمريكانا المدمس الساده على الخليط وقلبي جيدًا ضعي الملح والفلفل والكمون وقطع الطماطم وقلبي جيدًا ثم غطي الطاسة دقيقتين قدمي طبق الفول مع رشة بقدونس وخبز بلدي وجرجير.

◘ طريقة عمل فول بالطماطم

احضري طاسة وضعي فيها قليل من الزيت ثم اضيفي ثمرة فلفل مقطعة لقطع صغيرة. حمريها قليلا ثم اضيفي ثمرة طماطم كبيرة مقطعة لمكعبات صغيرة مع ملح وكمون وشطة واتركيها حتى تذبل تماما. اضيفي ملعقة كبيرة من صلصة الطماطم مع التقليب حتى الغيان ثم اضيفي الفول والزيت وقدمي مع خبز التورتيلا.

◘ طريقة عمل الفول بالبقدونس والطماطم

البقدونس يضيف نكهة رائعة لطبق الفول في السحور. في طاسة، حمّري بصلة صغيرة مفرومة في قليل من الزيت ثم اضيفي قليل من البقدونس وطماطم مقطعة لقطع صغيرة. استمري في التقليب حتى يذبل البقدونس وتبدأ الطماطم في تصفيه مائها ثم اضيفي الفول مع قليل من الماء وملح والكمون والشطة وقلبي حتى الغليان.

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◘ طريقة عمل الفول بالخضراوات

الفول بالخضراوات من أشهى وصفات الفول. في طاسة مناسبة، قطعي بصلة صغيرة إلى حلقات وحمريها في قليل من الزيت ثم أضيفي قطع صغيرة من الطماطم والفلفل الأخضر والملون مع قليل من الملح والكمون واستمري في التقليب لبضع ثوان حتى تذبل الخضراوات. اضيفي الفول مع قليل من الماء والزيت واتركيه حتى الغليان ثم قديمه مع خبز التورتيلا.

وجبة السحور رمضان طبق الفول طريقة عمل فول بالطماطم طريقة عمل الفول بالبقدونس والطماطم طريقة تحضير طبق الفول بالسجق الفول بالسجق

رئيس التحرير

وائل لطفي

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