الإثنين 27 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

السجن المؤبد لمتهم باستعراض القوة والعنف مع شخصين بسوهاج

جريدة الدستور

قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم، بمعاقبة المتهم «ن.ا.م» بالسجن المؤبد لاتهامه باستعراض القوة والعنف مع المجنى عليهما «م.م» و«ا.م» بإطلاق النار من سلاح نارى لترويعهما وترهيبهما وإحراز سلاح ناري بدون ترخيص بدائرة مركز البلينا.

صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الفتاح الصغير وعضوية المستشارين محمود محمد عبد الحليم وسامر ذو الفقار بأمانة سر محمد فاروق هاشم.

تعود أحداث القضية الى عام 2022 بدائرة مركز البلينا عندما تلقت أجهزة الأمن بلاغا من المجني عليهما بقيام المتهم بإطلاق النار واستعراض القوة والعنف معهما لمنعهما من دخول أرضهما الزراعية، بسبب خلافات بينهما، وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتمت إحالة القضية الى محكمة الجنايات، والتى أصدرت حكمها المتقدم.

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