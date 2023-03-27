الإثنين 27 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

علاقة غير شرعية.. تفاصيل العثور على جثة شاب وأشلاء سيدة بالمرج

جثة
جثة

كشفت تحقيقات نيابة المرج تفاصيل واقعة العثور على جثتين لشاب وسيدة، داخل إحدى الشقق.

وتبين من التحقيقات أن الشاب والفتاة كان يرتبطان بعلاقة غير شرعية وأن الواقعة حدثت قبل رمضان بـ6 أيام حيث ذهبت السيدة إلى شقة الشاب لإنهاء بعض الخلافات بينهما.

وأضافت التحقيقات أن الخلاف تزايد بينهما أثناء العتاب فاستل الشاب سكينا وطعنها بها ثم حاول تقطيع الجثة لأشلاء، إلا أنه أصيب بأزمة قلبية وتوفي بجوارها وظلتا الجثتين في الشقة حتى كشفتهما الرائحة الكريهة.

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وائل لطفي

بعد الفاصل

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