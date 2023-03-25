السبت 25 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

بعد تفاعل السوشيال ميديا مع يسرا اللوزى.. أبراج تتوافق مع «شيرى» بمسلسل جميلة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

كشفت الحلقات الأولى من مسلسل جميلة، عن شخصية "شيري" والتي تجسد دورها الفنانة يسرا اللوزي، فهي شخصية وصولية تستعين بجمالها من أجل تيسير أمورها الشخصية.

كما أن الحلقات الأولى من مسلسل جميلة، تكشف حبها لتدبير المكائد، حيث إنها صديقة لجميلة والتي تجسد دورها الفنانة ريهام حجاج، ونرمين، والتي تقوم بدورها الفنانة عبير صبري.

txt

مسلسل جميلة.. شهيرة تصطدم بابنتها والسبب علاقة غرامية

فقد خطفت النجمة يسرا اللوزي الأضواء بدور «شيري» بمسلسل جميلة، فهي امرأة ذكية تستعين بجمالها لإنجاز مشروعات زوجها الطبيب، بغض النظر عن الأساليب.

وبعيدًا عن شخصية الفنانة يسرا اللوزي بمسلسل جميلة، فهناك الكثير من الأبراج الفلكية التي تتوافق مع شخصية شيري في الحقيقة، ففي السطور التالية نرصد أكثر الأبراج غموضًا.

برج الثور:
يتربع مولود برج الثور على قائمة الأبراج الأكثر غموضًا، فدائمًا ما يعمل بصمت، ولا يمكن لأي أحد أن يستطيع قراءة أفكاره، حيث يميل دائمًا إلى الاستقلالية والانفراد في تصرفاته وآرائه ولبسه.

كما أن الجانب الخفي لمولود برج الثور، يتضمن حبه الشديد للسيطرة، وعدم الوثوق في أحد، الأمر الذي يجعله دائمًا ما يسعى للسلطة، بالإضافة إلى إظهار المشاعر الطيبة التي تحمل وراءها الكثير من المشكلات.

txt

الحلقة الثالثة من مسلسل جميلة.. مواجهة بين «نرمين» وجميلة الألفى

برج العقرب:
يبتعد دائمًا عن الأفكار التقليدية الروتينية المتداولة، لا يحب تكرار الأمور الشائعة والمملة، فهو شخص مميّز في أفكاره، ويسعى للتجديد والتحديث والتغيير المستمر الذي يجعل منه شخصًا جذّابًا بكل ما تحمله الكلمة من معنى.

التروي والتفكير العميق من أهم صفاته، يتصرف في حياته بطريقة مميزة غير مألوفة ومتوقعة من الآخرين؛ لأنه يتكلم ويتصرف بعد تفكير عميق ودراسة للأمور والمعطيات، فلا يتلفظ بكلمات غير مدروسة أو عشوائية، لأنه ليس من الشخصيات المتسرّعة أو غير المنضبطة. لذا تراه يذهل معارفه وأصدقاءه بردود أفعاله، وتحكمه في انفعالاته، ورزانته في تصرفاته وحركاته.

برج العذراء:
يعتبر من الشخصيات التي تستمع كثيرًا، ولكن قليل الكلام والحديث، خاصة في الأمور الخاصة به، فهو من الأبراج الكتومة التي لا تفصح عن حياتها الخاصة حتى للأشخاص المقرّبين.

يميل مولود برج العذراء إلى عدم التحدث كثيرًا، كما أنه يحاول أن يحتفظ بالجزء الأكبر من المعلومات والآراء لنفسه، ويكره أن يكون مكشوفًا وصريحًا في كلامه مع الآخرين.

يسرا اللوزي جميلة مسلسل جميلة الحلقة الثالثة جميلة ريهام حجاج مسلسلات رمضان 2023 𝐒𝐲𝐧𝐞𝐫𝐠𝐲 موعد إعادة مسلسل جميلة القنوات الناقلة لمسلسل جميلة أحداث مسلسل جميلة الحلقة الأولى

رئيس التحرير

وائل لطفي

بعد الفاصل

الأكثر قراءة

الحلقة 3 من الكتيبة 101.. وفاء عامر تكتشف مخزن سلاح للإرهابيين في منزل جارها

مدير وكالة الطاقة الذرية يعلن زيارة وشيكة إلى محطة زابوريجيا

ملخص الحلقة الثالثة من مسلسل «علاقة مشروعة».. خيانة صادمة

المظاهرات فى إسرائيل.. 300 ألف محتج ضد الإصلاحات القضائية واشتباكات عنيفة (صور)

مذكرات زوج الحلقة 3.. صدام بين طارق لطفي ونجله بسبب العمل

«لوّن حياتك» مع عالم من الألوان لتثري منزلك بالفخامة والرُقي من «دهانات الجزيرة»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

تعب فى الركبة!

محمد المعتصم

سوق الكانتو

ماجد حبته

أول زيارة خارجية لتشارلز!

د.كريمة الحفناوى

احترام تنوع الحضارات.. وتعزيز التعاون على الصعيد العالمى

جمال رشدي

المتحدة.. وزمن الفن الجميل

محمد رفعت

«وجبة» المتحدة!

خالد حريب

الأزهر يفتح طاقة نور للطفل شنودة

عبد الرحيم طايع

صورة مكبرة للشركة المتحدة

صور

المصلون يؤدون صلاة التراويح بالسيدة نفسية

المصلون يؤدون صلاة التراويح بجامع الأزهر فى ثانى أيام رمضان

الحاجة رضا وحفيدها مجدى: رفعته على رأسها صغيرًا.. وحمل نعشها كبيًرا

محطة تل أبيب

المزيد

المظاهرات فى إسرائيل.. 300 ألف محتج ضد الإصلاحات القضائية واشتباكات عنيفة (صور)

فلسطين تدين مصادقة حكومة الاحتلال على مناقصات لبناء وحدات استيطانية جديدة

زيارة نتنياهو إلى بريطانيا: يلتقى سوناك وإلغاء بيان مشترك بسبب «الأزمة القضائية»