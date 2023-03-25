بعد تفاعل السوشيال ميديا مع يسرا اللوزى.. أبراج تتوافق مع «شيرى» بمسلسل جميلة

كشفت الحلقات الأولى من مسلسل جميلة، عن شخصية "شيري" والتي تجسد دورها الفنانة يسرا اللوزي، فهي شخصية وصولية تستعين بجمالها من أجل تيسير أمورها الشخصية.

كما أن الحلقات الأولى من مسلسل جميلة، تكشف حبها لتدبير المكائد، حيث إنها صديقة لجميلة والتي تجسد دورها الفنانة ريهام حجاج، ونرمين، والتي تقوم بدورها الفنانة عبير صبري.

فقد خطفت النجمة يسرا اللوزي الأضواء بدور «شيري» بمسلسل جميلة، فهي امرأة ذكية تستعين بجمالها لإنجاز مشروعات زوجها الطبيب، بغض النظر عن الأساليب.

وبعيدًا عن شخصية الفنانة يسرا اللوزي بمسلسل جميلة، فهناك الكثير من الأبراج الفلكية التي تتوافق مع شخصية شيري في الحقيقة، ففي السطور التالية نرصد أكثر الأبراج غموضًا.

برج الثور:

يتربع مولود برج الثور على قائمة الأبراج الأكثر غموضًا، فدائمًا ما يعمل بصمت، ولا يمكن لأي أحد أن يستطيع قراءة أفكاره، حيث يميل دائمًا إلى الاستقلالية والانفراد في تصرفاته وآرائه ولبسه.

كما أن الجانب الخفي لمولود برج الثور، يتضمن حبه الشديد للسيطرة، وعدم الوثوق في أحد، الأمر الذي يجعله دائمًا ما يسعى للسلطة، بالإضافة إلى إظهار المشاعر الطيبة التي تحمل وراءها الكثير من المشكلات.

برج العقرب:

يبتعد دائمًا عن الأفكار التقليدية الروتينية المتداولة، لا يحب تكرار الأمور الشائعة والمملة، فهو شخص مميّز في أفكاره، ويسعى للتجديد والتحديث والتغيير المستمر الذي يجعل منه شخصًا جذّابًا بكل ما تحمله الكلمة من معنى.

التروي والتفكير العميق من أهم صفاته، يتصرف في حياته بطريقة مميزة غير مألوفة ومتوقعة من الآخرين؛ لأنه يتكلم ويتصرف بعد تفكير عميق ودراسة للأمور والمعطيات، فلا يتلفظ بكلمات غير مدروسة أو عشوائية، لأنه ليس من الشخصيات المتسرّعة أو غير المنضبطة. لذا تراه يذهل معارفه وأصدقاءه بردود أفعاله، وتحكمه في انفعالاته، ورزانته في تصرفاته وحركاته.

برج العذراء:

يعتبر من الشخصيات التي تستمع كثيرًا، ولكن قليل الكلام والحديث، خاصة في الأمور الخاصة به، فهو من الأبراج الكتومة التي لا تفصح عن حياتها الخاصة حتى للأشخاص المقرّبين.

يميل مولود برج العذراء إلى عدم التحدث كثيرًا، كما أنه يحاول أن يحتفظ بالجزء الأكبر من المعلومات والآراء لنفسه، ويكره أن يكون مكشوفًا وصريحًا في كلامه مع الآخرين.