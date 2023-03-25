السبت 25 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

الحلقة الثالثة من مسلسل جميلة.. مواجهة بين «نرمين» وجميلة الألفى

عبير صبري وريهام
عبير صبري وريهام حجاج

شهدت الحلقة الثالثة من مسلسل جميلة الذى تقوم ببطولته الفنانة ريهام حجاج والفنانة القديرة سوسن بدر، المزيد من الصراعات عقب ما تم عرضه في الحلقة الأولى والثانية، بداية من فتح الوصية إلى اتهام اخوات جميلة الألفي بالتزوير، وكشف خيانة شهيرة التى تقوم بدورها سوسن بدر إلى زوجها.

وشهدت الحلقة  مواجهة نارية بين جميلة التي تجسد دورها ريهام حجاج، وطليقة زوجها الدكتور زياد الذي يقوم بدوره الفنان هانى عادل، نرمين التي تقوم بدورها الفنانة عبير صبري، وهو الزوج الحالي لجميلة، حيث تسعى الزوجة السابقة لاستعادته مرة أخرى بعد انفصالهمان من خلال استغلال ابنهما الوحيد يونس وأن من حقه العيش بين أبويه بشكل طبيعي.

قصة مسلسل “جميلة”

وتدور قصة مسلسل "جميلة" للنجمة ريهام حجاج في إطار تشويقي واجتماعي، ويسلط الضوء على مشاكل الميراث و مواجهة الأزمات الزوجية، حيث تظهر بطلة العمل بدور "جميلة" متزوجة من هاني عادل، وتشهد حياتهما تطورات عديدة وتسيطر عليها المشكلات والأزمات ويسعيان لحلها، إضافة إلى مواقف ومفاجآت عديدة تكشفها أحداث المسلسل.

أبطال وصناع مسلسل "جميلة"

ويشارك في بطولة مسلسل "جميلة" الفنانة ريهام حجاج، سوسن بدر، عبير صبري، يسرا اللوزي ، أحمد وفيق، هاني عادل، هشام إسماعيل، نبيل عيسى، ياسر على ماهر، عبير منير، رحمة حسن، ريم سامي، رحاب حسين، مدير التصوير وائل درويش، مهندس الصوت أحمد سمير، موسيقى تصويرية هاني عادل وهو من تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبدالعزيز وإنتاج جمال العدل.
 

الحلقة الثالثة مسلسل جميلة ريهام حجاج سوسن بدر فتح الوصية جميلة الألفي شهيرة هاني عادل عبير صبري

رئيس التحرير

وائل لطفي

بعد الفاصل

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