السبت 25 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

مسلسل جميلة.. شهيرة تصطدم بابنتها والسبب علاقة غرامية

شهيرة
شهيرة

تصدرت أحداث مسلسل جميلة، للنجمة ريهام حجاج، مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بسبب الأحداث السريعة.

شهدت الحلقة الثالثة عدة مشاهد تجمع بين الفنانة سوسن بدر والتي تقوم بدور "شهيرة" والدة جميلة، مع سامح الصريطي، أحد الأصدقاء، حيث بينت هذه المشاهد مشاعر الحل بين الثنائي.

تكتشف شقيقة جميلة وجود علاقة غرامية بين "شهيرة" و"طارق" و تسمعهم "آية" التي تصاب بصدمة من هول ما رأت وسمعت وتسيطر عليها حالة ذهول.

طارق لشهيرة: "معرفش انت خلتني أحبك كدا إزاي"


تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع المشهد، الذي جمع بين الثنائي سامح الصريطي، حيث لم يمر سوى أيام على وفاة زوجها، الأمر الذي يبشر ببوادر خيانة في الحلقات القادمة.

كما تضمنت الحلقة الثالثة من مسلسل جميلة مشهد لـ"أية" شقيقة جميلة، وهي في حيرة بسبب ما شهدته بين أمها وطارق، الأمر الذي جعلها تخبر زوجها شريف، الذي يسعي بشتى الطرق لاستغلال ذلك في الإيقاع بين شهيرة وجميلة.

 

أبطال مسلسل جميلة:
تقدم النجمة ريهام حجاج خلاله دور وكيلة نيابة للمرة الأولى، ومع تصاعد الأحداث تصطدم بماضى أقرب الناس إليها، فتدخل فى صراعات نفسية هائلة لتحقيق التوازن بين منصبها كوكيلة نيابة وعلاقتها الإنسانية.


يشارك في بطولة مسلسل "جميلة" بجانب النجمة ريهام حجاج عدد كبير من نجوم الفن وهم كل من النجمة عبير صبري، سوسن بدر، يسرا اللوزي، عبير صبري، أحمد وفيق، هاني عادل، هشام إسماعيل، نبيل عيسى، ياسر على ماهر، عبير منير، رحمة حسن، ريم سامي، رحاب حسين، وهو من تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبدالعزيز وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل.

 

مواعيد وقنوات عرض مسلسل جميلة:
من المقرر أن تعرض قناة الحياة مسلسل "جميلة" عبر شاشتها فى رمضان 2023 يومياً فى الساعة 1:15 صباحاً، والإعادة الساعة 6:45 صباحا .

كما تعرض قناة cbc المسلسل عبر شاشتها يومياً الساعة 8:30 مساء، فيما أعلنت قناة on أن المسلسل الرمضاني سيعرض يوميا الساعة 11:15 مساء، ويعاد الـ5  صباحا.

الحلقة الثالثة الفنانة سوسن بدر النجمة ريهام حجاج رمضان 2023 مسلسل جميلة موعد مسلسل جميلة

رئيس التحرير

وائل لطفي

رمضان كريم فى مسجد مصر

الأكثر قراءة

مصدر أمني يوضح حقيقة مقتل «مؤذن» إثر خلافات حول الأذان بالإسكندرية

«مربوحة».. قنبلة الكوميديا التى أزعجت كثيرين

رئيس «الإنتاج الحربى لنظم المعلومات»: نعمل على «أرشفة» أملاك الدولة مع منظومة متكاملة للحماية والتأمين

مليون ونصف مشاهدة.. تامر حسنى ينضم لترندات يوتيوب بأغنية «رمضان كريم»

نشاط لا يتوقف.. «الدستور» تتابع أعمال «حياة كريمة» فى قرى الريف المصرى

زينة تضع شرطًا للزواج من محمد رمضان في الحلقة 3 من «جعفر العمدة»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

تعب فى الركبة!

محمد المعتصم

سوق الكانتو

ماجد حبته

أول زيارة خارجية لتشارلز!

د.كريمة الحفناوى

احترام تنوع الحضارات.. وتعزيز التعاون على الصعيد العالمى

جمال رشدي

المتحدة.. وزمن الفن الجميل

محمد رفعت

«وجبة» المتحدة!

خالد حريب

الأزهر يفتح طاقة نور للطفل شنودة

عبد الرحيم طايع

صورة مكبرة للشركة المتحدة

صور

المصلون يؤدون صلاة التراويح بالسيدة نفسية

المصلون يؤدون صلاة التراويح بجامع الأزهر فى ثانى أيام رمضان

الحاجة رضا وحفيدها مجدى: رفعته على رأسها صغيرًا.. وحمل نعشها كبيًرا

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين تدين مصادقة حكومة الاحتلال على مناقصات لبناء وحدات استيطانية جديدة

زيارة نتنياهو إلى بريطانيا: يلتقى سوناك وإلغاء بيان مشترك بسبب «الأزمة القضائية»

المدعية العامة الإسرائيلية: تصريحات نتنياهو حول الإصلاحات القضائية انتهاك للقانون