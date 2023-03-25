مسلسل جميلة.. شهيرة تصطدم بابنتها والسبب علاقة غرامية

تصدرت أحداث مسلسل جميلة، للنجمة ريهام حجاج، مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بسبب الأحداث السريعة.

شهدت الحلقة الثالثة عدة مشاهد تجمع بين الفنانة سوسن بدر والتي تقوم بدور "شهيرة" والدة جميلة، مع سامح الصريطي، أحد الأصدقاء، حيث بينت هذه المشاهد مشاعر الحل بين الثنائي.

تكتشف شقيقة جميلة وجود علاقة غرامية بين "شهيرة" و"طارق" و تسمعهم "آية" التي تصاب بصدمة من هول ما رأت وسمعت وتسيطر عليها حالة ذهول.

طارق لشهيرة: "معرفش انت خلتني أحبك كدا إزاي"



تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع المشهد، الذي جمع بين الثنائي سامح الصريطي، حيث لم يمر سوى أيام على وفاة زوجها، الأمر الذي يبشر ببوادر خيانة في الحلقات القادمة.

كما تضمنت الحلقة الثالثة من مسلسل جميلة مشهد لـ"أية" شقيقة جميلة، وهي في حيرة بسبب ما شهدته بين أمها وطارق، الأمر الذي جعلها تخبر زوجها شريف، الذي يسعي بشتى الطرق لاستغلال ذلك في الإيقاع بين شهيرة وجميلة.

أبطال مسلسل جميلة:

تقدم النجمة ريهام حجاج خلاله دور وكيلة نيابة للمرة الأولى، ومع تصاعد الأحداث تصطدم بماضى أقرب الناس إليها، فتدخل فى صراعات نفسية هائلة لتحقيق التوازن بين منصبها كوكيلة نيابة وعلاقتها الإنسانية.



يشارك في بطولة مسلسل "جميلة" بجانب النجمة ريهام حجاج عدد كبير من نجوم الفن وهم كل من النجمة عبير صبري، سوسن بدر، يسرا اللوزي، عبير صبري، أحمد وفيق، هاني عادل، هشام إسماعيل، نبيل عيسى، ياسر على ماهر، عبير منير، رحمة حسن، ريم سامي، رحاب حسين، وهو من تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبدالعزيز وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل.

مواعيد وقنوات عرض مسلسل جميلة:

من المقرر أن تعرض قناة الحياة مسلسل "جميلة" عبر شاشتها فى رمضان 2023 يومياً فى الساعة 1:15 صباحاً، والإعادة الساعة 6:45 صباحا .

كما تعرض قناة cbc المسلسل عبر شاشتها يومياً الساعة 8:30 مساء، فيما أعلنت قناة on أن المسلسل الرمضاني سيعرض يوميا الساعة 11:15 مساء، ويعاد الـ5 صباحا.