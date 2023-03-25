«هجمات قاتلة».. سر التصعيد الأمريكي في سوريا بعد استهداف قواعدها العسكرية

قال السياسي السوري والنائب السابق زاهر اليوسفي، إن القوات الإيرانية الموجودة على الأراضي السورية تلقت ضربات عديدة خلال الأشهر الماضية سواء من الطيران الإسرائيلي أو طيران التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة.

وأوضح اليوسفي في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن صبر الإيرانيين يبدوا أنه نفذ تجاه القوات الأمريكية وقواعدها في سوريا ومن هنا جاء الرد أمس بقصف قاعدة أمريكية في سوريا.

وحذر الرئيس الأمريكي جو بايدن أمس من مزيد من الهجمات التي قد تستهدف القوات الأمريكية في سوريا بعد هجوم بطائرة مسيرة في سوريا مساء الخميس أسفر عن مقتل متعاقد أمريكي وإصابة ستة آخرين، ويعتقد أن الطائرة المسيرة مصدرها إيران، وردا على الهجوم، شن الجيش الأمريكي ضربات جوية في شرق سوريا على أهداف تابعة للحرس الثوري.

أسباب التصعيد الأمريكي في سوريا

وقال اليوسفي إن الرباعية (روسيا وإيران وتركيا وسوريا) عندما بدأت تقترب من إيجاد حل في سوريا وعندما صالحت الصين السعودية وإيران طار صواب الأمريكان الذين شعروا أن عرشهم يتزعزع شيئا فشيئا فقاموا بالتصعيد.

وأضاف: “أنا أرى أن التصعيد مفيد جدا في إنهاء الوجود الأمريكي في المنطقة ويبدو أن الهجوم يذكر الأمريكان برحيلهم عن لبنان بعد توجيه الضربة القوية للمارينز من قبل المقاومة اللبنانية، لأن استمرار بقاء القوات الأمريكية يدعم الانفصاليين المطالبين بدولة مستقلة ورحيل الأمريكان يعني أنهم تركوا الانفصاليين لقدرهم بين فكي كماشة تركيا وسوريا”.

وأكد السياسي السوري، أن الأمريكيين يحاولون إطالة تواجدهم في سوريا لأنه يعني المزيد من سرقة النفط والقمح والمزيد من انهيار الاقتصاد الوطني وتكريس للتقسيم في سوريا.