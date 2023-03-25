السبت 25 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

البنتاجون: قواتنا فى سوريا تقوم بمهماتها فى دعم التحالف الدولى لهزيمة «داعش»

البنتاجون
البنتاجون

 قال المتحدث باسم البنتاجون بات رايدر إن قواتنا المنتشرة فى سوريا تقوم بمهماتها في دعم التحالف الدولى لهزيمة "داعش".

وأضاف رايدر - حسبما أفادت قناة الحرة الامريكية - أن تركيزنا في سوريا يتمثل فى هزيمة تنظيم داعش ولا نهتم بأى نزاع مع إيران، لافتا إلى أن الولايات المتحدة على ثقة من أن المسيرة التى هاجمت قواتنا فى سوريا هى إيرانية.

يأتي هذا بينما شنت واشنطن ضربات جوية "دقيقة" فى شرق سوريا ليل الخميس-الجمعة، ردا على هجوم بطائرة مسيرة أسفر عن مقتل متعاقد أمريكى وجرح ستة آخرين.

من ناحية أخرى، قال منسق الاتصالات الاستراتيجية فى مجلس الأمن القومى الأمريكى، جون كيربى إنه لا خسائر فى صفوف الجنود الأمريكيين فى أحدث هجوم على قاعدة أمريكية فى شرق سوريا، بحسب سكاى نيوز.

وأعلنت القيادة المركزية للجيش الأمريكى، عن إطلاق صاروخين على قاعدة أمريكية في شمال شرق سوريا.

وأضافت القيادة المركزية للجيش الأمريكى أن القوات الأمريكية عثرت على حطام الصاروخين، وتابعت أن الهجوم لا يزال قيد التحقيق، وذكرت أنه لم تعلن أى جهة مسؤوليتها عن الهجوم الصاروخى حتى الآن.

يذكر أن ، زار رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية الجنرال مارك ميلى، لأول مرة، القوات الأمريكية في سوريا، وأثارت تلك الزيارة القصيرة غير المعلنة انتقادا حادا من وزارة الخارجية السورية، التى وصفتها بـ"الزيارة غير الشرعية".

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وائل لطفي

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