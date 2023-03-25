الجيش الأمريكى يعلن فتح تحقق فى سبب عدم تشغيل منظومة الدفاع خلال هجوم سوريا

أعلن الجيش الأمريكي، فتح تحقق في سبب عدم تشغيل منظومة الدفاع خلال هجوم على قاعدة للتحالف بسوريا.

وبالأمس شن الجيش الأمريكي، غارات على أهداف تابعة للحرس الثوري الإيراني في شرقي سوريا.

وذلك جاء رداً علي هجوم بمسيرة، أسفر عن مقتل متعاقد أمريكي وإصابة 6 آخرين، وفق ما أفاد به البنتاجون.

وأكد منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض، جون كيربي، أن بلاده لا تسعى للحرب مع إيران ولا للخوض في أي نزاع مسلح آخر في منطقة الشرق الاوسط، حسبما جاء في مقابلة مع قناة سي إن إن الأمريكية.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية، في بيان لها، إن المسيرة قصفت منشأة صيانة في قاعدة للتحالف قرب الحسكة شمال شرقي سوريا في حوالي الساعة 1:40 مساء الخميس، ما أسفر عن مقتل متعاقد أمريكي وإصابة متعاقد أمريكي آخر بالإضافة إلى 5 من أفراد القوات الأمريكية. ويعتقد أن المسيرة تعود لإيران.

وقال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، بتوجيه من الرئيس الأمريكي جو بايدن، تم السماح للقيادة المركزية الأمريكية بشن غارات جوية دقيقة ليل الخميس على المنشآت التي تستخدمها الجماعات التابعة للحرس الثوري الإيراني في شرقي سوريا.

يشار إلى أنه تم نشر القوات الأمريكية في سوريا عام 2015 لمساعدة الأكراد السوريين وحلفائهم الآخرين في القتال ضد تنظيم داعش الإرهابي.

دافع قائد القيادة المركزية الأمريكية، عن وجود قوات بلاده في سوريا لردع الجماعات الإرهابية، محذرا من أنه بدون القوات الأمريكية، سيعود تنظيم داعش إلى سوريا التي مزقتها الحرب في غضون عام.

وقال الجنرال مايكل كوريلا للجنة القوات المسلحة بمجلس النواب: “يمكنك أن ترى هروبًا للسجون، ويمكنك أن ترى التطرف داخل معسكرات الاحتجاز في الهول، وتقديرنا أن داعش سيعود في غضون عام إلى عامين”.