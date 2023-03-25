السبت 25 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

سفينة أوكرانية محملة بـ30 ألف طن من الحبوب تتوجه لليمن

سفينة حبوب أوكرانية
سفينة حبوب أوكرانية

تغادر سفينة نجمار جيجك ميناء تشورنومورسك الأوكراني وعلى متنها 30 ألف طن من القمح متجهة إلى اليمن في إطار المساعدات الإنسانية.

 

وقال وزير السياسة الزراعية والغذاء الأوكراني ميكولا سولسكي - في تصريح نقلته وكالة أنباء (يوكرنفورم) الأوكرانية - "أود أن أشكر الولايات المتحدة وإسبانيا وفرنسا لدعم هذه المبادرة. لقد تم إرسال سفينة اليوم لأموالهم. كما أنني ممتن للفريق المحترف لبرنامج الغذاء العالمي".


وأضاف أن برنامج الحبوب من أوكرانيا يعمل بشكل دائم، قائلا: الآن، تغادر السفن موانئ أوديسا كل شهر.


وفقًا لسولسكي، فإن الحبوب من أوكرانيا مهمة لأسباب عديدة، منها أنها "أولا وقبل كل شيء، هذه مهمة إنسانية مهمة تدعم دول العالم في مثل هذا الوقت الصعب. الجانب الثاني يتعلق بإمكانية استمرار مبادرة الحبوب".


جدير بالذكر أن 43 دولة انضمت بالفعل إلى مبادرة الحبوب من أوكرانيا.


وتهدف مبادرة "الحبوب من أوكرانيا" إلى تصدير الحبوب إلى الدول الأكثر عرضة لخطر المجاعة والجفاف. ووافقت عدة دول أوروبية على تمويل عمليات التسليم في إطار برنامج الأغذية العالمي.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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