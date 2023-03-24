واشنطن تحث تونس على الإسراع بتنفيذ الإصلاح الاقتصادى

حثت واشنطن، الخميس، الحكومة التونسية على التنفيذ السريع لخطة الإصلاح الاقتصادي التي نالت دعما من صندوق النقد الدولي.

جاء ذلك خلال لقاء بالعاصمة تونس جمع مساعدة وزير الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأدنى باربرا ليف بوزير الخارجية التونسي نبيل عمار.

وذكرت السفارة الأمريكية بتونس في بيان أن ليف "قدمت إلى تونس في إطار جولة إقليمية" دون أن تحدد موعد وصولها تونس أو مدة زيارتها.

وأفادت أن ليف في لقائها مع عمار "أبرزت ما يجمع بين الولايات المتحدة وتونس من شراكة طويلة الأمد، وأكدت على أهمية تسهيل عمل الدبلوماسيين في تونس وواشنطن".

وأضافت: "حثت ليف على التنفيذ السريع لخطة الإصلاح الاقتصادي التي وضعتها حكومة الرئيس (التونسي) قيس سعيد، والتي نالت دعمًا من صندوق النقد الدولي والدول المانحة".​​​​​​​