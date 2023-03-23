الخميس 23 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط حشيش وهيدرو بـ1,3 مليون جنيه في شمال سيناء

حشيش
حشيش

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى - الأمن العام) بالاشتراك مع مديرية أمن شمال سيناء من ضبط (عنصر إجرامى ، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان العريش) حال استقلاله سيارة بدائرة القسم، وبحوزته (120 طربة لمخدر الحشيش وزنت 12 كيلو جرام –  مبلغ مالى – هاتف محمول) .

بمناقشته أرشد عن سيارة مجهزة بمخازن سرية بمعرفته لتهريب المواد المخدرة من شرق قناة السويس إلى غربها وتم ضبط السيارة بدائرة قسم شرطة ثان العريش وبتفيشها عثر على (كمية لمخدر الهيدرو زنت 15 كيلو جرام).

بمواجهته بالمضبوطات اعترف بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ(1,300,000) مليون جنيه تقريباً.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الاتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.

رئيس التحرير

وائل لطفي

رمضان كريم فى مسجد مصر

الأكثر قراءة

خريطة ومواعيد عرض مسلسلات رمضان 2023 على قناة dmc دراما

وزير الأوقاف لـ«الدستور»: تكثيف الجرعة الدعوية والدروس اليومية طوال رمضان (حوار)

السيطرة على حريق نشب داخل شقة سكنية بالطالبية

مصر للطيران.. إستعدادات مكثفة لخدمة المسافرين خلال شهر رمضان

مسلسل «جعفر العمدة» الحلقة 1.. خطف ابن محمد رمضان ومي كساب

مسلسلات رمضان 2023.. موعد عرض مسلسل الكتيبة 101 والقنوات الناقلة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد المعتصم

أنا والقناع

د. محمد عفيفي

رمضان زمان

ماجد حبته

أرض الجوامع.. أرض النعم

القس رأفت رؤوف الجاولي

قوة الحوار.. والإقناع

عبد الرحيم طايع

رمضان 2023

مدحت بشاى

الرجل والحصان.. ووجع الفقد

محمد المعتصم

الحمد لله على نعمة WATCH IT

خالد عكاشة

هل ينجح الرئيس الصينى مع روسيا.. فى كسر الهيمنة؟

صور

الحاجة رضا وحفيدها مجدى: رفعته على رأسها صغيرًا.. وحمل نعشها كبيًرا

معرض «الزراعة».. خير بلدنا لأهالينا

مرحب شهر الصوم.. صناعة فوانيس رمضان

محطة تل أبيب

المزيد

الأردن يحذر من عنصرية متطرفة بعد تصريحات وزير المال الإسرائيلى

مسئول إسرائيلى يكشف موعد توجيه ضربة لمنشآت إيران النووية

الأسرى الفلسطينيون يعلقون إضرابهم بعد وقف الإجراءات التعسفية ضدهم