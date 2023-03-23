سامسونج تطلق حملة «تواصلنا غير في شهر الخير» لتمكين عملائها من الاستمتاع بتجربة لا تنسى في رمضان من خلال تطبيق SmartThings

◄ أكثر من 20 مليون مستخدم لتطبيق SmartThings من سامسونج في الشرق الأوسط ومن المتوقع أن ينمو المستخدمون بما لا يقل عن مليون مستخدم كل 3 أشهر



بالتزامن مع الاحتفال بحلول شهر رمضان الكريم، أطلقت سامسونج للإلكترونيات حملتها الرمضانية " تواصلنا غير في شهر الخير"، لتشجيع الناس على التواصل بشكل أفضل وإضفاء المزيد من المعاني القيمة خلال الشهر الكريم، مع إلقاء الضوء على مزايا تطبيق SmartThings، وتقنياته الفريدة التي تم تطويرها لتناسب عادات المستخدمين المتغيرة، بما يمكن جميع مستخدمي سامسونج من الاستمتاع بتجربة لا تنسى في رمضان.

فقد تطورت تقنية SmartThings من سامسونج حيث تحولت من مجرد حل منزلي متصل، لتصبح جزءاً أساسياً من الحياة اليومية للمستخدمين، وبفضل ميزاتها المبتكرة، تعمل SmartThings على تمكين المستخدمين من الحفاظ على روتينهم اليومي بشكل أكثر كفاءة وإنتاجية. وينطبق هذا تحديداً خلال شهر رمضان المبارك، حيث يمكن تطبيق SmartThings المستخدمين من قضاء وقت أقل في التنظيم، وتقليل استهلاك الطاقة، مما يتيح لهم المزيد من الوقت لأداء واجباتهم الدينية والتركيز على الجوانب الروحية. جدير بالذكر أن تطبيق SmartThings من سامسونج يضم حاليًا أكثر من 20 مليون مستخدم في الشرق الأوسط، ومن المتوقع أن ينمو المستخدمون بما لا يقل عن مليون مستخدم كل 3 أشهر.

وتعليقًا على إطلاق الحملة، قال عمر صاحب، المدير الإقليمي للتسويق في سامسونج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: "تتبوأ سامسونج على الدوام طليعة الابتكار، حيث تقدم باستمرار تقنيات مبتكرة لتمكين الأفراد وتحسين حياتهم. من خلال نهج يركز على العملاء، تتمثل رؤيتها في تمكين المستهلكين من خلال الاتصال الذكي، وهو ما يظهر من خلال حملتنا الرمضانية الجديدة. وتتيح تقنيات الاتصال التي يوظفها تطبيق SmartThings لأكثر من 20 مليون مستخدم في الشرق الأوسط، بتخصيص منازلهم بما يتناسب مع شهر رمضان، كما أنه يمكن للمستخدمين من اكتساب المزيد من الرؤى والأفكار حول الأجهزة المتصلة، وإدارة الأعمال المنزلية، ومراقبة صحتهم الذاتية، داخل المنزل وخارجه، ويتحقق ذلك كله باستخدام تطبيق واحد، وبالتالي يوفرون أوقاتهم الثمينة وقضائها في الأشياء المهمة خلال الشهر الكريم".

هذا وستقدم سامسونج على مدار الشهر الفضيل، عروضا حصرية وخصومات على عدد من المنتجات المختارة لعملائها في السوق المصري، بما في ذلك الهواتف المحمولة والتلفزيونات. وستتاح هذه العروض عبر متجر سامسونج الإلكتروني.

وتعتبر شركة سامسونج رائداً عالمياً ملهماً يساهم في رسم معالم المستقبل من خلال أفكار وتقنيات ثورية مبتكرة. وتعمل الشركة على إعادة صياغة عالم أجهزة التلفاز والهواتف الذكية والأجهزة القابلة للارتداء والأجهزة اللوحية والأجهزة المنزلية الرقمية وأنظمة الشبكات وشرائح الذاكرة، والمسابك، ونظام إل إس إي وحلول الإضاءة إل إي دي LED. للحصول على أحدث الأخبار يرجى زيارة غرفة أخبار سامسونج من خلال هذا الرابط