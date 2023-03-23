توقيتات عرض مسلسلات رمضان لعام 2023 على قناتي DMC وON

ساعات قليلة، وينطلق الماراثون الرمضاني ٢٠٢٣، بمشاركة أكثر من عمل درامي يتنوع بين الكوميديا والأكشن والدراما الاجتماعية، وترصد الدستور التوقيتات النهائية لعرض مسلسلات الماراثون على قناتي dmc وon وكانت مسلسلاتهم على الشكل التالي.

توقيتات عرض مسلسلات رمضان 2023 على قناة dmc

تعرض قناة dmc مسلسلات النجوم محمد رمضان ومنى زكي وخالد النبوي وأمير كرارة وأحمد أمين .

وكانت توقيتات عرض المسلسلات على قناة dmc كالتالي..

جعفر العمدة ٨:٣٠ dmc.

تحت الوصاية ٦:٣٠ dmc .

رسالة الإمام ١٠:٠٠ dmc.

سوق الكانتو ١١:٣٠ dmc.

الصفارة ١٢:٣٠ dmc.

توقيتات عرض مسلسلات رمضان 2023 على قناة on

فيما تعرض قناة on مسلسلات عمرو يوسف وأحمد مكي وحأمد العوضي ومسلسل المخرج خالد يوسف.

وكانت توقيتات عرض المسلسلات على قناة on كالتالي..

الكتيبة ١٠١ ٩:٤٥ on.

الكبير اوي ٧ ٦:١٥ on.

ضرب نار ٨:٢٠ on.

سره الباتع ١٢:٢٠ on.

جميلة ١٠:٥٠ on.

ومسلسل جعفر العمدة بطولة الفنان محمد رمضان والفنانة زينة ومجموعة كبيرة من نجوم الفن، و سوق الكانتو بطولة الفنان أمير كرارة والفنانة مي عز الدين، ومسلسل الصفارة بطولة الفنان أحمد أمين وتدور أحداثه في إطار فانتازيا حول شخص يمتلك صفارة يمكن من خلالها تغيير الواقع وإعادته إلى الوراء 10 دقائق، ومسلسل علاقة مشروعة بطولة الفنان ياسر جلال والفنانة مي عمر، مسلسل رسالة الإمام بطولة الفنان خالد النبوي حيث يجسد العمل الفني حياة الإمام الشافعي وكيفية تأسيس مذهبه الفقهي.