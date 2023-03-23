الخميس 23 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

توقيتات عرض مسلسلات رمضان لعام 2023 على قناتي DMC وON

Dmc
Dmc

ساعات قليلة، وينطلق الماراثون الرمضاني ٢٠٢٣، بمشاركة أكثر من عمل درامي يتنوع بين الكوميديا والأكشن والدراما الاجتماعية، وترصد الدستور التوقيتات النهائية لعرض مسلسلات الماراثون على قناتي dmc وon وكانت مسلسلاتهم على الشكل التالي.

توقيتات عرض مسلسلات رمضان 2023 على قناة dmc 

تعرض قناة dmc مسلسلات النجوم محمد رمضان ومنى زكي وخالد النبوي وأمير كرارة وأحمد أمين .

وكانت توقيتات عرض المسلسلات على قناة dmc كالتالي..

  • جعفر العمدة ٨:٣٠ dmc.
  • تحت الوصاية ٦:٣٠ dmc .
  • رسالة الإمام ١٠:٠٠ dmc.
  • سوق الكانتو ١١:٣٠ dmc.
  • الصفارة ١٢:٣٠ dmc.

توقيتات عرض مسلسلات رمضان 2023 على قناة on

فيما تعرض قناة on مسلسلات عمرو يوسف وأحمد مكي وحأمد العوضي ومسلسل المخرج خالد يوسف.

وكانت توقيتات عرض المسلسلات على قناة on كالتالي..

  • الكتيبة ١٠١  ٩:٤٥ on.
  • الكبير اوي ٧  ٦:١٥ on.
  • ضرب نار ٨:٢٠ on.
  • سره الباتع ١٢:٢٠ on.
  • جميلة ١٠:٥٠ on.

موعد مسلسل سره الباتع على شاشة قنوات ON والحياة وأبرز أحداثه

عبير صبرى تكشف تفاصيل دورها فى مسلسل «جميلة»

نضال الشافعى يكشف تفاصيل دوره فى مسلسل «رسالة الإمام»

مأخوذ منها مسلسل «سره الباتع».. تفاصيل المجموعة القصصية «حادثة شرف» لـ يوسف إدريس

ومسلسل جعفر العمدة بطولة الفنان محمد رمضان والفنانة زينة ومجموعة كبيرة من نجوم الفن، و سوق الكانتو بطولة الفنان أمير كرارة والفنانة مي عز الدين، ومسلسل الصفارة بطولة الفنان أحمد أمين وتدور أحداثه في إطار فانتازيا حول شخص يمتلك صفارة يمكن من خلالها تغيير الواقع وإعادته إلى الوراء 10 دقائق، ومسلسل علاقة مشروعة بطولة الفنان ياسر جلال والفنانة مي عمر، مسلسل رسالة الإمام بطولة الفنان خالد النبوي حيث يجسد العمل الفني حياة الإمام الشافعي وكيفية تأسيس مذهبه الفقهي. 

DMC أحمد العوضي أحمد مكى الفنان محمد رمضان الفنان خالد النبوي الفنانة مى عز الدين الفنانة زينة المخرج خالد يوسف مسلسلات رمضان 2023

رئيس التحرير

وائل لطفي

هل يمد «منتدى الشباب» يده لـ«أمانى إبراهيم»؟

الأكثر قراءة

خريطة ومواعيد عرض مسلسلات رمضان 2023 على قناة dmc دراما

«مدينة لا يجوع فيها أحد».. أهالى برج البرلس بكفرالشيخ يطعمون فقراءهم طوال العام

حريق فى شقة سكنية بمنطقة بولاق الدكرور

شيخ الأزهر يشارك فى مائدة السحور بالعاصمة الإدارية الجديدة

جمعتهما الأقدار.. أبلة فضيلة ومحسنة توفيق يودعان الحياة أول أيام رمضان

تنظيم ملتقى الهناجر الثقافى تحت عنوان «المرأة المصرية.. أصل الحكاية»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد المعتصم

الحمد لله على نعمة WATCH IT

خالد عكاشة

هل ينجح الرئيس الصينى مع روسيا.. فى كسر الهيمنة؟

ماجد حبته

جامع عمرو

د. القس صفوت البياضى

تحت ثلاثة تضطرب الأرض.. وأربعة لا تستطيع احتمالها

جلال حمام

وادى السيليكون.. تميمة الحظ الأمريكية

محاسن السنوسي

الأحزاب المصرية.. وبداية الطريق إلى المواطن

محمد رفعت

فلتُكرم مصر «حلمى بكر»

جمال زايدة

تدهور الجماعة الثقافية

صور

الحاجة رضا وحفيدها مجدى: رفعته على رأسها صغيرًا.. وحمل نعشها كبيًرا

معرض «الزراعة».. خير بلدنا لأهالينا

مرحب شهر الصوم.. صناعة فوانيس رمضان

محطة تل أبيب

المزيد

الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلى استهدف محيط مدينة حلب

وزيرة إسرائيلية: مستوطنات غزة جزء من أرضنا وسنعود إليها

واشنطن: تشريع الكنسيت بشأن المستوطنات «خطوة استفزازية»