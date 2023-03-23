مأخوذ منها مسلسل «سره الباتع».. تفاصيل المجموعة القصصية «حادثة شرف» لـ يوسف إدريس

عرضت أولى حلقات مسلسل “سره الباتع” أمس، وهو مسلسل مستوحي عن قصة تحمل نفس الاسم للأديب الراحل يوسف إدريس ضمن مجموعته القصصية الشهيرة «حادث شرف» التي نشرت للمرة الأولى في يناير 1958 وتتكون من 7 قصص وهم: "محطة، شيخوخة بدون جنون، طبلية من السماء، اليد الكبيرة، تحويد العروسة، حادثة شرف، وسره الباتع"، بمعالجة درامية وسيناريو وحوار وإخراج خالد يوسف، وإنتاج شركة سينرجي.

بأسلوب سلس وبسيط؛ نجح يوسف إدريس في التغلغل داخل حياة الريف المصري، من خلال التعبير عن طريقة تعاملهم وعاداتهم وتقاليدهم، كما يمكن القول إن قصص «حادثة شرف» تعبر عن فلسفة الواقع المصري في ذلك الوقت، وتسلط الضوء على الفقر، ومزجه بصفات أخرى كالخير والتسامح والرضا.

تدور أحداث معظم قصص المجموعة القصصية في الريف المصري، وينتمي أبطالها للطبقات الفقيرة، وربما تكون ظلال لأحداث حقيقية عايشها الكاتب بنفسه خاصة أنه كان ريفيا وتحديدا من قرية البيروم بمركز فاقوس التابع لمحافظة الشرقية، وعاش فيها طفولته الأولى مع جدته، وساهمت القرية في تشكيل حياته الأدبية، إلى أن أصبح من أكثر الكُتاب اقترابا من القرية المصرية، واستطاع فيما بعد أن يخلق مدرسة مختلفة وتجربة جديدة في كتابته، من خلال لغته المعبرة عن قطاعات مختلفة من المجتمع المصري.

تنوعت قصص المجموعة القصصية؛ إذ تمتع بعضها بالسخرية كـ«تحويد العروسية»، وبعضها مؤلمة ومنها «شيخوخة بدون جنون»، أما قصة «حادثة شرف» والتي تحمل نفس اسم المجموعة، تدور أحداثها في الستينيات عن فتاة جميلة تسمى «فاطمة» تعيش في إحدى عزب القرية، كانت حياتها مطمئنة هادئة، لكن جمالها هو الذي رفعها إلى هذه المرتبة، إلا أنه لعب دورا سلبيا بجعله محل حقد لدى بنات القرية، وجعل الشباب يتنافسون للفوز بها، إلى أن حاول شاب أن يفتح معها حوار، ولكنها صرخت، وظن الجميع أنه اغتصبها، وكان لهذا الأمر أثر في حياة البنت، وجعلها حديث القرية.

أما قصة «سره الباتع» فكانت من أطول القصص التي مزجت بين الواقع والأسطورة بعمق وسلاسة، ويتم تقديمها حاليا من خلال مسلسل «سره الباتع» الذي يدور حول زمنين متوازيين دراميا؛ الأول العصر الحاضر، أما الثاني فهو عصر الحملة الفرنسية على مصر عام 1798، ويشارك فى بطولته أكثر من 60 ممثلا وممثلة من مختلف الأجيال، وأبرزهم: أحمد فهمي، ريم مصطفى، أحمد السعدني، حنان مطاوع، حسين فهمي، نجلاء بدر، عمرو عبد الجليل، صلاح عبد الله، هالة صدقى، وأحمد عبد العزيز.

كما يشارك فى بطولة المسلسل أيضا أحمد وفيق، منه فضالي، أحمد عبد العزيز، محمود قابيل، عايدة رياض، خالد سرحان، مصطفي درويش، علاء حسني، ناهد رشدي، أيمن عزب، أيمن الشيوي، مفيد عاشور، مجدي فكري، محمد الصاوي، ميسرة، صبري عبد المنعم، عمر زهران خالد طلعت، شريف حلمي، محمود عزت، عفاف مصطفي، وهايدي سليم.