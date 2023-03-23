الخميس 23 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

عبير صبرى تكشف تفاصيل دورها فى مسلسل «جميلة»

عبير صبرى
عبير صبرى

كشفت الفنانة عبير صبري تفاصيل دورها في مسلسل "جميلة" ، قائلة:"إن هذا المسلسل يعتبر ثالث عمل لهل مع أيمن سلامة، بعد سبق الإصرار، ويوتيرن".

 

وأضافت الفنانة عبير صبري خلال مداخلة هاتفية ببرنامج من مصر، المذاع عبر فضائية cbc، الذي تقدمه الإعلامية هبه الأباصيري، أن مسلسل جميل يعتبر ثالث عمل لها مع الأستاذ سامح عبدالعزيز، بعد خيانة عهد، ويوتيرن، متابعة:"ثاني عملي لي مع الفنانة ريهام حجاج حبيبتي الجميلة فعلاً، وهو لقب لاسم على مسمى، بعد يوتيرن".

 

وأشارت إلى أنه ثالث عمل مع العدل جروب، معربة عن أمنيتها بنجاح التجربة وجمالها.

 

وبينت أن الشخصية التي تجسدها الفنانة عبير صبري في مسلسل جميلة، هي شخصية عصبية ومتمردة تصارع من أجل استعادة طليقها الذي تزوج من ريهام حجاج، وهو هاني عادل، لافتة إلى أنها تستخدم كل الطرق في العالم من أجل أن تستعيده مرة أخرى ، وبالتالي يوجد صراع كبير بين سيدتين على هذا الزوج، معقبة: "مبسوطة أوي لأن الشخصية فيها تفاصيل حلوة أوي".

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