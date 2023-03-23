الخميس 23 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

نضال الشافعى يكشف تفاصيل دوره فى مسلسل «رسالة الإمام»

نضال الشافعى
نضال الشافعى

كشف الفنان نضال الشافعي عن دوره في المسلسل الرمضاني "رسالة الإمام"، قائلًا: "أجسد شخصية أحد القادة في ذلك الزمن، زمن الإمام الشافعي عندما جاء إلى مصر". 

وأضاف نضال الشافعي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج التاسعة، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، الذي يقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، أنه يجسد شخصية عبدالعزيز الجروي، وفي ذلك الوقت كان رئيس الشرطة ورئيس دار الصك".

وأوضح أنه في التوقيت الذي جاء فيه الإمام الشافعي إلى مصر كان هناك كم كبير من الصراعات بسبب ضعف الدولة العباسية، وعدم قدرتها على السيطرة، لافتاً إلى أن الجروي كان أحد أقطاب هذا الصراع. 

وأكد أن مسلسل الإمام الشافعي هو عود أحمد للدراما التاريخية التي تتناسب وتليق مع المقامات الآتية؛ مقام الإمام الشافعي، هذه القامة الكبيرة دينياً، ومقام مصر الفني العظيم والتاريخي الكبير، كما أن مصر لم تقدم عمل تاريخي كبير منذ فترة طويلة.

مسلسل "الإمام الشافعى" بطولة خالد النبوى، أروى جودة، نصال الشافعى، خالد أنور، وليد فواز، جيهان خليل، حمزة العيلى، أحمد الرافعى، سلمى أبو ضيف ونخبة من نجوم الوطن العربي، أبرزهم السوريون خالد القيش وهافال حمدي، والأردنية فرح بسيسو، سيناريو وحوار ورشة كتابة تحت إشراف المؤلف محمد هشام عبية، وإخراج السوري ليث حجو.

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