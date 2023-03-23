للمرة الثانية.. أولاد تامر حسني يشاركونه الغناء في العاصمة الإدارية (فيديو)

أعاد الفنان تامر حسني، تقديم أغنية "رمضان كريم" والذي قدمها رمضان الماضي 2022، بمشاركة أولاده الثلاثة أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال افتتاح مركز مصر الثقافي الإسلامي، بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وكان أعلن تامر حسني، طرح أي أغنية عبر حساباته على منصات التواصل الاجتماعي طوال شهر رمضان، ليكون فرصة للعبادة.

ونشر حسني، عبر خاصية الـ"ستوري" على حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، مقطع فيديو لموهبة شابة، تُغني إحدى أغانيه، قائلًا: “يا شباب في الشهر ده معلش مش هنزل أغاني”.

وحرص الرئيس عبد الفتاح السيسي، فجر اليوم، على مشاركة المهندسين والعاملين في العاصمة الإدارية الجديدة، سحور أولى ليالي شهر رمضان الكريم، معربا عن شكره لمجهوداتهم في تحويل "الصحراء" إلى صرح حضاري، كما افتتح الرئيس، مركز مصر الثقافي الإسلامي، بالعاصمة الإدارية.

واستمع الرئيس إلى عزف موسيقي وفني، قدمته مجموعة من الشباب المشاركين في مسابقة (الدوم).

واستهل مصطفى ذكري، الفائز بـ(الدوم) عن فئة الغناء، الفقرة الفنية أمام الرئيس السيسي، بإنشاد أغنية "لأجل النبي". وقدم أحمد الشواف، من مشاركي البرنامج ، الشكر للرئيس السيسي، حاملا التحية من مسقط رأسه في حلايب، معربا عن فخره بالإنجازات التي جرى تشيدها بالعاصمة الإدارية.

كما قدمت الشابة أماني سمير، من فائزي (الدوم) عن فئة الغناء، مقطعا موسيقيا من أغنية أم كلثوم (برضاك).

كما توجه الرئيس إلى العاملين بالعاصمة الإدارية، قبيل تناول وجبة السحور، قائلا "أرجو ألا نكون أثقلنا عليكم جميعا، وألا نحرم الأسر من سحور أول يوم للشهر الكريم.. لكن كان من المهم أن نكون سويا في هذه المناسبة المهمة".

وأعرب الرئيس السيسي، عن شكره لهم، قائلا: أشكر الشباب و"الأيدي العفية" التي تبني وتعمل بالعاصمة، على مدار الأعوام الماضية.

ورافق الرئيس السيسي، فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، ورئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ومفتي الديار المصرية الدكتور شوقي علام، ووزير الداخلية اللواء محمود توفيق، ووزير الأوقاف محمد مختار جمعة، ووزير الخارجية سامح شكري، وعدد من المسئولين وكبار رجال الدولة، إضافة إلى عدد من الدبلوماسيين العرب والأفارقة.