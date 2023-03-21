يرغب الملايين من المواطنين في متابعة مواقيت الصلاة اليوم في مصر الثلاثاء 21-3-2023 والتي يقدمها موقع "الدستور" للقراء في إطار الخدمات المتنوعة التي ينشرها يوميا وفقا لبيان الهيئة العامة للمساحة المصرية، والتي تحدد كافة مواعيد الصلوات الخمس في جميع محافظات الجمهورية.

مواقيت الصلاة اليوم فى مصر الثلاثاء 21-3-2023 فى المحافظات

تعتمد وزارة الأوقاف المصرية مواقيت الصلاة اليوم في مصر الثلاثاء 21-3-2023 في المحافظات لرفع الأذان وإقامة الصلاة من خلال بيان هيئة المساحة والتي تستخدم أحدث حديثة لتحديد المواعيد بدقة في المحافظات وهي كما يلي:



موعد الصلاة في محافظة القاهرة

صلاة الفجر الساعة 4:33 فجرا.

صلاة الظهر الساعة 12:03 ظهرا.

صلاة العصر الساعة 3:30 عصرا.

صلاة المغرب الساعة 6:06 مساء.

صلاة العشاء الساعة 7:24 مساء.



موعد الصلاة في محافظة الفيوم

صلاة الفجر الساعة 4:45 فجرا.

صلاة الظهر الساعة 12:04 ظهرا.

صلاة العصر الساعة 3:31 عصرا.

صلاة المغرب الساعة 6:08 مساء.

صلاة العشاء الساعة 7:25 مساء.

موعد الصلاة في محافظة مرسى مطروح

صلاة الفجر الساعة 4:47 فجرا.

صلاة الظهر الساعة 12:19 ظهرا.

صلاة العصر الساعة 3:46 عصرا.

صلاة المغرب الساعة 6:22 مساء.

صلاة العشاء الساعة 7:41 مساء.



موعد الصلاة في محافظة أسيوط

صلاة الفجر الساعة 4:32 فجرا.

صلاة الظهر الساعة 12:04 ظهرا.

صلاة العصر الساعة 3:31 عصرا.

صلاة المغرب الساعة 6:08 مساء.

صلاة العشاء الساعة 7:23 مساء.



موعد الصلاة في محافظة المنوفية

صلاة الفجر الساعة 4:33 فجرا.

صلاة الظهر الساعة 12:04 ظهرا.

صلاة العصر الساعة 3:31 عصرا.

صلاة المغرب الساعة 6:07 مساء.

صلاة العشاء الساعة 7:25 مساء.

موعد الصلاة في محافظة الغربية

صلاة الفجر الساعة 4:32 فجرا.

صلاة الظهر الساعة 12:03 ظهرا.

صلاة العصر الساعة 3:30 عصرا.

صلاة المغرب الساعة 6:07 مساء.

صلاة العشاء الساعة 7:25 مساء.

موعد الصلاة في محافظة الإسماعيلية

صلاة الفجر الساعة 4:24 فجرا.

صلاة الظهر الساعة 11:59 ظهرا.

صلاة العصر الساعة 3:26 عصرا.

صلاة المغرب الساعة 6:02 مساء.

صلاة العشاء الساعة 7:20 مساء.