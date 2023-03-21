الثلاثاء 21 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

مواقيت الصلاة اليوم فى مصر الثلاثاء 21-3-2023 فى المحافظات

مواقيت الصلاة
مواقيت الصلاة

يرغب الملايين من المواطنين في متابعة مواقيت الصلاة اليوم في مصر الثلاثاء 21-3-2023 والتي يقدمها موقع "الدستور" للقراء في إطار الخدمات المتنوعة التي ينشرها يوميا وفقا لبيان الهيئة العامة للمساحة المصرية، والتي تحدد كافة مواعيد الصلوات الخمس في جميع محافظات الجمهورية.

مواقيت الصلاة اليوم فى مصر الثلاثاء 21-3-2023 فى المحافظات

تعتمد وزارة الأوقاف المصرية مواقيت الصلاة اليوم في مصر الثلاثاء 21-3-2023 في المحافظات لرفع الأذان وإقامة الصلاة من خلال بيان هيئة المساحة والتي تستخدم أحدث حديثة لتحديد المواعيد بدقة في المحافظات وهي كما يلي:


موعد الصلاة في محافظة القاهرة

صلاة الفجر الساعة 4:33 فجرا.
صلاة الظهر الساعة 12:03 ظهرا.
صلاة العصر الساعة 3:30 عصرا.
صلاة المغرب الساعة 6:06 مساء.
صلاة العشاء الساعة 7:24 مساء.


موعد الصلاة في محافظة الفيوم

صلاة الفجر الساعة 4:45 فجرا.
صلاة الظهر الساعة 12:04 ظهرا.
صلاة العصر الساعة 3:31 عصرا.
صلاة المغرب الساعة 6:08 مساء.
صلاة العشاء الساعة 7:25 مساء.

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استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه فى بداية تعاملات اليوم

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سعر جرام الذهب اليوم الإثنين 20 مارس 2023 فى محلات الصاغة المصرية

 

موعد الصلاة في محافظة مرسى مطروح

صلاة الفجر الساعة 4:47 فجرا.
صلاة الظهر الساعة 12:19 ظهرا.
صلاة العصر الساعة 3:46 عصرا.
صلاة المغرب الساعة 6:22 مساء.
صلاة العشاء الساعة 7:41 مساء.


موعد الصلاة في محافظة أسيوط

صلاة الفجر الساعة 4:32 فجرا.
صلاة الظهر الساعة 12:04 ظهرا.
صلاة العصر الساعة 3:31 عصرا.
صلاة المغرب الساعة 6:08 مساء.
صلاة العشاء الساعة 7:23 مساء.


موعد الصلاة في محافظة المنوفية

صلاة الفجر الساعة 4:33 فجرا.
صلاة الظهر الساعة 12:04 ظهرا.
صلاة العصر الساعة 3:31 عصرا.
صلاة المغرب الساعة 6:07 مساء.
صلاة العشاء الساعة 7:25 مساء.

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سعر الدولار اليوم الإثنين 20-3-2023 خلال التعاملات المسائية

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سعر اليورو اليوم الإثنين 20-3-2023 مقابل الجنيه المصري خلال منتصف التعاملات

موعد الصلاة في محافظة الغربية

صلاة الفجر الساعة 4:32 فجرا.
صلاة الظهر الساعة 12:03 ظهرا.
صلاة العصر الساعة 3:30 عصرا.
صلاة المغرب الساعة 6:07 مساء.
صلاة العشاء الساعة 7:25 مساء.

 

موعد الصلاة في محافظة الإسماعيلية

صلاة الفجر الساعة 4:24 فجرا.
صلاة الظهر الساعة 11:59 ظهرا.
صلاة العصر الساعة 3:26 عصرا.
صلاة المغرب الساعة 6:02 مساء.
صلاة العشاء الساعة 7:20 مساء.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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