الإثنين 20 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

سعر الريال السعودى اليوم الاثنين 20 مارس 2023 مقابل الجنيه فى البنوك

الريال السعودي
الريال السعودي

زاد البحث عن سعر الريال السعودي اليوم الاثنين 20 مارس 2023 في البنوك المصرية تزامنا مع موسم عمرة رمضان 1444 واستعداد لموسم الحج خلال الشهور المقبلة، حيث يعرض الدستور للقراء في إطار الخدمات المتنوعة التي يقدمها يوميا أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية من خلال لوحة التداول والتعاملات المالية في البنوك التي تعمل في القطاع المصرفي المصري.

سعر الريال السعودي اليوم الاثنين 20 مارس 2023 في البنوك

يمكن معرفة سعر الريال السعودي اليوم الاثنين 20 مارس 2023 في البنوك المصرية، من خلال متابعة أسعار الصرف عبر لوحة التعاملات المالية والتي يتم تحديثها باستمرار وفقا لحالة العرض والطلب، وإليكم أسعار الصرف في البنوك المصرية:

سجل الريال السعودي في البنك المركزي المصري نحو 8.21 جنيه للشراء و8.24 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك

بلغت قيمة الريال السعودي في البنك الأهلي المصري نحو 8.18 جنيه للشراء و8.21 جنيه للبيع.

txt

أسعار الأسمدة الأزوتية اليوم الأحد 19-3 2023

وصل الريال السعودي في بنك مصر الى 8.18 جنيه للشراء و8.21 جنيه للبيع.

قدر الريال السعودي في بنك الإسكندرية بنحو 8.19 جنيه للشراء و8.24 جنيه للبيع.

في البنك التجاري الدولي CIB وصل الريال إلى 8.18 جنيه للشراء و8.24 جنيه للبيع.

في مصرف أبوظبي الإسلامي سجل الريال نحو 8.22 جنيه للشراء و8.24 جنيه للبيع.

في بنك البركة الإسلامي قدر الريال بنحو 8.17 جنيه للشراء و8.23 جنيه للبيع.

في بنك قناة السويس وصل سعر تداول الريال نحو 8.17 جنيه للشراء و8.24 جنيه للبيع.

في بنك الاستثمار العربي سجل الريال نحو 8.20 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع.

txt

سعر الذهب اليوم الأحد 19 مارس 2023 فى مصر بدون مصنعية

txt

أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الأحد 19 مارس 2023

في بنك التنمية الصناعية وصل الريال نحو 8.11 جنيه للشراء و8.21 جنيه للبيع.

في بنك ميد بنك وصل الريال نحو 8.11 جنيه للشراء و8.21 جنيه للبيع.

في بنك التنمية والتعمير وصل الريال نحو 8.11 جنيه للشراء و8.21 جنيه للبيع.

اقرأ المزيد

رسائل التهنئة بشهر رمضان المبارك

سعر الريال السعودي اليو سعر الريال السعودي سعر الريال الريال السعودي البنوك المصرية

رئيس التحرير

وائل لطفي

المزايدون على جهود مساعدة الفقراء لا يعرفونهم

الأكثر قراءة

مقتل شاب على يد والده بشبرا الخيمة.. ووالدته: كان بيصرف عليا أنا وأخواته

سعر الريال السعودى اليوم الاثنين 20 مارس 2023 مقابل الجنيه فى البنوك

حظك اليوم الإثنين 20 مارس 2023 لجميع مواليد الأبراج الفلكية

أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 20 مارس 2023

سعر الدولار اليوم الاثنين 20 مارس 2023 مقابل الجنيه فى البنوك المصرية

السودان يعلن تشكيل حكومة مدنية جديدة فى 11 أبريل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

ما بعد تفاهمات شرم الشيخ ومواقف "الأطراف الخمسة"؟..

محمود خليل

«عمر» و«خبيب»

جمال-أسعد

افتتاح مسجد

محمد العسيري

قبل الربيع بشوية

ماجد حبته

هل يهدّد بوتين بغزو لاهاى؟!

د.أحمد الخميسى

عبدالوهاب.. ميلاد الأغنية العربية

جمال رشدي

ذكرى رحيل بابا العرب

د. بهي الدين مرسي

هل أنت فاعل أم مفعول به؟

صور

معرض «الزراعة».. خير بلدنا لأهالينا

مرحب شهر الصوم.. صناعة فوانيس رمضان

إقبال كبير من المواطنين على مهرجان التمور بحديقة الأورمان

محطة تل أبيب

المزيد

نتائج الاجتماع الخماسى فى مصر.. عدم المساس بالوضع فى القدس «قولًا وفعلًا»

استحداث آليات للتعاون بين فلسطين وإسرائيل.. ورفعها لقيادات 5 دول بينهم مصر

الاجتماع الخماسى فى مصر: إسرائيل تلتزم بوقف إصدار تراخيص استيطانية لـ 6 أشهر