سعر الريال السعودى اليوم الاثنين 20 مارس 2023 مقابل الجنيه فى البنوك

زاد البحث عن سعر الريال السعودي اليوم الاثنين 20 مارس 2023 في البنوك المصرية تزامنا مع موسم عمرة رمضان 1444 واستعداد لموسم الحج خلال الشهور المقبلة، حيث يعرض الدستور للقراء في إطار الخدمات المتنوعة التي يقدمها يوميا أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية من خلال لوحة التداول والتعاملات المالية في البنوك التي تعمل في القطاع المصرفي المصري.

سعر الريال السعودي اليوم الاثنين 20 مارس 2023 في البنوك

يمكن معرفة سعر الريال السعودي اليوم الاثنين 20 مارس 2023 في البنوك المصرية، من خلال متابعة أسعار الصرف عبر لوحة التعاملات المالية والتي يتم تحديثها باستمرار وفقا لحالة العرض والطلب، وإليكم أسعار الصرف في البنوك المصرية:

سجل الريال السعودي في البنك المركزي المصري نحو 8.21 جنيه للشراء و8.24 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك

بلغت قيمة الريال السعودي في البنك الأهلي المصري نحو 8.18 جنيه للشراء و8.21 جنيه للبيع.

وصل الريال السعودي في بنك مصر الى 8.18 جنيه للشراء و8.21 جنيه للبيع.

قدر الريال السعودي في بنك الإسكندرية بنحو 8.19 جنيه للشراء و8.24 جنيه للبيع.

في البنك التجاري الدولي CIB وصل الريال إلى 8.18 جنيه للشراء و8.24 جنيه للبيع.

في مصرف أبوظبي الإسلامي سجل الريال نحو 8.22 جنيه للشراء و8.24 جنيه للبيع.

في بنك البركة الإسلامي قدر الريال بنحو 8.17 جنيه للشراء و8.23 جنيه للبيع.

في بنك قناة السويس وصل سعر تداول الريال نحو 8.17 جنيه للشراء و8.24 جنيه للبيع.

في بنك الاستثمار العربي سجل الريال نحو 8.20 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع.

في بنك التنمية الصناعية وصل الريال نحو 8.11 جنيه للشراء و8.21 جنيه للبيع.

في بنك ميد بنك وصل الريال نحو 8.11 جنيه للشراء و8.21 جنيه للبيع.

في بنك التنمية والتعمير وصل الريال نحو 8.11 جنيه للشراء و8.21 جنيه للبيع.

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