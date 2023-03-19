سعر الذهب اليوم الأحد 19 مارس 2023 فى مصر بدون مصنعية

مع بداية التعاملات الأسبوعية حرص المقبلين على الزواج ومحبين الذهب والتجار معرفة سعر الذهب اليوم الأحد 19 مارس 2023 في مصر بدون مصنعية، حيث سجل سعر الذهب استقرارا بمستهل تعاملات اليوم بمحلات الصاغة في مصر، عقب ارتفاع الجرام الواحد بنحو 80 جنيهًا، أمس السبت، وصعود سعر الأوقية لمبلغ 1974 دولارًا.

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سعر الذهب اليوم الأحد 19 مارس 2023 في مصر بدون مصنعية

وتقدم “الدستور” أسعار الذهب في مصر بمحلات الصاغة المصرية، وقد جاءت كالتالي:

أسعار الذهب اليوم الأحد في مصر

سعر جرام الذهب اليوم الأحد 19 مارس من عيار 24

سعر الذهب عيار 24

ارتفع سعر الذهب عيار 24، الأكثر انتشارًا في دول الخليج، إلى 2371 جنيهات للجرام.

سعر الذهب عيار 21 اليوم الأحد 19 مارس

قفز سعر الذهب عيار 21، اليوم الأحد 19 مارس وهو الأكثر تداولًا في مصر وفي مدن الصعيد، ليسجل اليوم مبلغ 2075 جنيهًا للجرام.

سعر الذهب عيار 18 اليوم الأحد 19 مارس

صعد سعر الذهب عيار 18 اليوم الأحد 19 مارس ، وهو الأكثر انتشارًا في جميع مدن الوجه البحري، ليحقق 1778 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب اليوم الأحد 19 مارس

وصل سعر الجنيه الذهب اليوم الأحد 19 مارس إلى 16160 جنيهًا للجرام، وذلك دون إضافة مصنعية أو دمغة.

الذهب

وحقق الذهب استفادة كبيرة في هذا الأسبوع من جراء تزايد إقبال المستثمرين على جميع الملاذ الآمن وذلة بسبب أزمة القطاع المصرفي الأمريكي، والذي قد انتقل آثارها إلى باقي الأسواق العالمية وعلى رأسها أوروبا التي شهدت أزمة كبيرة متعلقة ببنك كريدي سويس الشهير.

وتعاني العملة الأمريكية من وجود الضغط السلبي لليوم الثاني وذلك على التوالي، حيث انخفض مؤشر الدولار الذي سيقيس أداؤه مقابل سلة من عدد 6 عملات رئيسية اليوم الأحد بنسبة 0.4% في طريقه لتسجيل انخفاض ويكون للأسبوع الثالث على التوالي.

سعر سبائك الذهب اليوم

تشهد أسعار السبائك الذهب اليوم الأحد قفزات كبيرة خلال الساعات الماضية في السوق المصري، حيث قفز سعر سبيكة الذهب بوزن 5 جرامات إلى مبلغ 11715 جنيها، وأن بلغ سعر السبيكة الذهب وزن 2.5 جرام مستوي 5857.5 جنيها، وبلغت أسعار السبيكة الذهب وزن حوالي 10 جرام 23430 جنيها وبلغت سعر أونصة الذهب وزن 31.1 جرام 72867 جنيها أسعار سعر السبيكة وزن 50 جرام 117150 جنيها وبلغ سعر السبيكة الذهب وزن 100 جرام مبلغ 234300 جنيها