مع بداية الصباح يحرص التجار ومقاولين البناء معرفة سعر الحديد والأسمنت اليوم الأحد 19 مارس 2023، حيث شهدت أسواق الحديد ارتفاعات حادة بمبلغ 10000 جنيه، بينما استقر الأسمنت، وذلك خلال مدار تعاملات الأسبوع الماضي.

أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الأحد 19 مارس 2023

ويقدم "الدستور"، أسعار مواد البناء الحديد والأسمنت بمصر، اليوم الأحد 19 مارس 2023، طبقا لآخر تحديث.

أسعار الحديد اليوم

سجل سعر حديد عز اليوم الأحد 19 مارس 38000 جنيه للطن.

بلغ سعر حديد بشاي اليوم الأحد 19 مارس 37700 جنيه للطن.

وصل سعر حديد العتال اليوم الأحد 19 مارس 37000جنيهًا للطن.

سجل سعر حديد عطية اليوم الأحد 19 مارس 37000جنيه للطن

بلغ سعر حديد سرحان اليوم الأحد 19 مارس 36000 جنيه للطن الواحد.

وصل سعر حديد المراكبي اليوم الأحد 19 مارس 36000 جنيه للطن الواحد

سجل سعر حديد المصريين اليوم الأحد 19 مارس 37500 جنيه للطن .

بلغ سعر حديد الكومي اليوم الأحد 19 مارس نحو 36500 جنيه للطن الواحد

وصل سعر حديد المعادي اليوم الأحد 19 مارس نحو 36500 جنيه للطن الواحد.

سجل سعر حديد العشرى اليوم الأحد 19 مارس نحو 37000 جنيه للطن الواحد

بلغ سعر حديد مصر ستيل اليوم الأحد 19 مارس نحو 36000 جنيه للطن الواحد.

أسعار الأسمنت اليوم