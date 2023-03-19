أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الأحد 19 مارس 2023
مع بداية الصباح يحرص التجار ومقاولين البناء معرفة سعر الحديد والأسمنت اليوم الأحد 19 مارس 2023، حيث شهدت أسواق الحديد ارتفاعات حادة بمبلغ 10000 جنيه، بينما استقر الأسمنت، وذلك خلال مدار تعاملات الأسبوع الماضي.
أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الأحد 19 مارس 2023
ويقدم "الدستور"، أسعار مواد البناء الحديد والأسمنت بمصر، اليوم الأحد 19 مارس 2023، طبقا لآخر تحديث.
أسعار الحديد اليوم
- سجل سعر حديد عز اليوم الأحد 19 مارس 38000 جنيه للطن.
- بلغ سعر حديد بشاي اليوم الأحد 19 مارس 37700 جنيه للطن.
- وصل سعر حديد العتال اليوم الأحد 19 مارس 37000جنيهًا للطن.
- سجل سعر حديد عطية اليوم الأحد 19 مارس 37000جنيه للطن
- بلغ سعر حديد سرحان اليوم الأحد 19 مارس 36000 جنيه للطن الواحد.
- وصل سعر حديد المراكبي اليوم الأحد 19 مارس 36000 جنيه للطن الواحد
- سجل سعر حديد المصريين اليوم الأحد 19 مارس 37500 جنيه للطن .
- بلغ سعر حديد الكومي اليوم الأحد 19 مارس نحو 36500 جنيه للطن الواحد
- وصل سعر حديد المعادي اليوم الأحد 19 مارس نحو 36500 جنيه للطن الواحد.
- سجل سعر حديد العشرى اليوم الأحد 19 مارس نحو 37000 جنيه للطن الواحد
- بلغ سعر حديد مصر ستيل اليوم الأحد 19 مارس نحو 36000 جنيه للطن الواحد.
أسعار الأسمنت اليوم
- وسجلت أسعار الأسمنت اليوم الأحد 19 مارس، سجل سعر الأسمنت في الشركة العربية للأسمنت نحو 1950 جنيهًا لطن المسلح.
- وسجلت أسعار الأسمنت اليوم الأحد 19 مارس ، سجل سعر الأسمنت في الشركة العربية للأسمنت نحو 1920 جنيهًا لطن النصر.
- وسجل سعر أسمنت شركة صناعات مواد البناء اليوم نحو 1900 جنيه للطن .
- وسجل سعر أسمنت بشركة مصر للأسمنت المنيا اليوم نحو 1920 جنيهًا للطن.
- وسجل أسمنت شركة وادى النيل اليوم الأحد 19 مارس نحو 1868 جنيهًا للطن.
- وسجل سعر أسمنت بشركة سيناء اليوم الأحد 19 مارس نحو 1880 جنيهًا للطن.
- واستقر سعر أسمنت حلوان اليوم عند 1930 جنيهًا للطن .
- وسجل أسمنت السويدي اليوم نحو 1975 جنيهًا للطن.
- وبلغ سعر أسمنت الشركة الوطنية للأسمنت ببني سويف "العسكرى بني سويف" اليوم 1870 جنيهًا للطن.