الإثنين 20 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

تعرف على أسعار حج الجمعيات 2023 قبل شهر رمضان

الحج
الحج

مع قرب حلول شهر رمضان 2023، يبحث الكثير من الناس في الشارع وعبر السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، عن الأسعار المتوقعة لـ حج القرعة 2023، وحج الجمعيات 2023.

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اسعار الحج 2023

ويرصد "الدستور" أسعار حج الجمعيات 2023، في سياق السطور التالية.

وفي مطلع شهر مارس الجاري، فتحت وزارة التضامن الإجتماعي، باب التقديم للحج بالتحديد يوم 7 مارس، على أن يكون آخر موعد للتقديم لحج الجمعيات الأهلية يوم الإثنين المقبل الموافق 20 مارس 2023.

شروط التقديم لحج الجمعيات 2023

- أن يكون المتقدم أحد أعضاء الجمعية العمومية للجمعية الأهلية المسجل بعضويتها عند تقديم الطلب.

- يسدد المتقدم الاشتراك السنوي سواء كان عضوًا عاملًا أو منتسبًا.

- يجب أن تكون الجمعية أو المؤسسة المقيد بها المتقدم مقيدة قبل 1 يناير 2023 ولم يتم توقيع أي جزاءات عليها نتيجة لمخالفات قانونية أو مالية ثبتت بحقها بحكم نهائي.

- يجب ألا يسبق للمتقدم أداء فريضة الحج من قبل طوال حياته.

- يجب أن يكون المتقدم كامل الأهلية لأداء المناسك.

- 2023 يجب أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

- يجب ألا يقل سن المتقدمين من الرجال عن 25 عامًا.

- يجب وجود محرم شرعي لا يقل عمره عن 18 عامًا للسيدات الأقل من 45 عامًا.

- يجب وجود مرافق للمتقدم لأصحاب الإعاقة الحركية والبصرية التي تتطلب حالتهم وجود مرافق لهم.

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الأسعار المتوقعة لـ حج القرعة 2023

يشهد سعر حج الجمعيات هذا العام 2023 إرتفاع بنسبة 8% مقارنة بأسعاره في العام الماضي، وينقسم حج الجمعيات إلى أربع مستويات تتمثل في التالي:-

- سعر المستوي الأول لحج الجمعيات 2023: 150 ألف جنيهًا مصري (يشمل إقامة في فندق 5 نجوم).

- سعر المستوي الثاني لحج الجمعيات 2023: 90 ألف جنيهًا مصري (يشمل إقامة في فندق 4 نجوم).

- سعر المستوي الثالث لحج الجمعيات 2023: 80 ألف جنيهًا مصري (يشمل إقامة في فندق 3 نجوم).

- سعر المستوي الرابع لحج الجمعيات 2023: 70 ألف جنيهًا مصري (يشمل إقامة في فندق 3 نجوم.).

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رئيس التحرير

وائل لطفي

يوم المرأة المصرية

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