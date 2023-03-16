الخميس 16 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الحج والعمرة» تعلن عن قرار جديد لحماية المواطنين من النصب

الكعبة المشرفة
الكعبة المشرفة

أعلن ناصر ترك، عضو اللجنة العليا للحج والعمرة، عن قرار جديد تتجه الدولة لتطبيقه بداية من موسم الحج المقبل لحماية المواطن من التحايل وعمليات النصب.

وقال ناصر ترك، في حواره ببرنامج "90 دقيقة" المذاع على قناة "المحور": "في موسم الحج المقبل لن يخرج أحد للحج في مصر إلا من خلال بوابة الحج".

وأكد ترك: “البعض يقوم بتنفيذ برامج للعمرة تضر بسمعة الدولة المصرية”، متابعًا: "البعض يخالف القوانين الخاصة بتنظيم رحلات العمرة والحج من مصر بنشر إعلانات وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي".

وتابع ناصر ترك: "البوابة المصرية  للعمرة تحت مظلة الدولة ووزارة السياحة، وعلى المواطن أن يلجأ إلى البوابة المصرية للعمرة حال رغبته في أداء مناسك العمرة".

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل العين السخنة

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