الإثنين 13 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

شروط الحج السياحي 2023 وآخر موعد للتقديم

الحج
الحج

يعتبر الحج هو الركن الخامس من أركان الإسلام وهو واجب لمرة واحدة في العمر لكل بالغ قادر من المسلمين، ويؤدي المسلمون فريضة الحج في مدينة مكة بالمملكة العربية السعودية، آتيين من كل أنحاء العالم.

شروط الحج السياحي 2023

وبدأت وزارة السياحة اليوم الإثنين الموافق 13 مارس 2023 وحتى 19 أبريل المقبل عبر بوابة الحج المصرية الموحدة 2023 وحددت الوزارة شروط الحج السياحي 2023 وجاءت كما يلي: 

يقتصر أداء فريضة الحج هذا العام 1444- 2023 لمن لم يسبق له أداء الفريضة طوال حياته، حيث يختار المتقدم الجهة التي يريد الحج من خلالها وهي القرعة – السياحة – التضامن – الهيئات، ولا يجوز له التقدم في طلبات أخرى على أي جهة منظمة للحج.

 

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ويشترط في تقديم الحج السياحي 2023، أن تقدم الطلبات وفقا لبيانات بطاقة الرقم القومى السارية الصلاحية لمدة لا تقل عن ستة أشهر، وفي حالة انتهاء سريانها لا يقبل الطلب.

يشترط فيمن يتقدم بطلب الحج أن يكون كامل الأهلية القانونية لأداء المناسك ومصري الجنسية، حيث يعتمد عند تحديد من مقدم الطلب 30/4/2023 الموافق 10 شوال 1444.

يجب ألا يقل عمر الرجال منهم عن “25 سنة”، ويستثنى من شرط السن المحرم الشرعي لسيدة أقل من 45 عاما لا يقل عمره عن 18 عاما، ويستثنى من ذلك السيدات البالغات من العمر 45 عاما فأكثر بشرط أن يكون المرافق أو المحرم لم يسبق له أداء فريضة الحج طوال حياته .

وبالنسبة لطلب الحج الزوجي يكون المرافق المقدم الطلب من سن يوم فأكثر، ومن الأقارب حتى الدرجة الرابعة ويشترط تقديم مستند صلة القرابة، أما بالنسبة للأطفال صغار السن ذكور وإناث يشترط استخراج جواز سفر منفصل، وتحتسب التأشيرة الممنوحة له ضمن الحصة المخصصة من التأشيرات .

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وتلتزم الشركات بطباعة الكود التعريفي الصادر للحاج من البوابة المصرية الموحدة للحج على أن تقوم كل شركة بوضع الكود التعريفي في مكان ظاهر على جواز السفر يمكن قراءته آليا وفى حالة نزعه أو إتلاقه أو فقد الكود التعريفي يتحمل الحاج قيمه إعادة طباعته.

وتمنح وزارة السياحة والآثار الشركات السياحية المصرح لها تنفيذ الحج (اسم مستخدم وكلمة مرور) للبوابة حتى يمكنها تسجيل بیانات المواطنين المتقدمين والحاصلين على تأشيرة حج على البوابة المصرية الموحدة للحج طبقا للقانون رقم ٨٤ لسنة ٢٠٢٢م الخاص بإصدار قانون تنظيم الحج وإنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج.

تقديم الحج السياحي 2023

ولمن يجد نفسه مستوفي شروط الحج السياحي 2023 يمكنه التقديم عبر بوابة الحج المصرية الموحدة 2023 من هنــــــــــــــــا .

 

موعد الحج 2023

 

وتبدأ مناسك الحج في الثامن من شهر ذي الحجة بأن يقوم الحاج بالإحرام من مواقيت الحج المحددة، ثم التوجه إلى مكة ليقوم بطواف القدوم، ثم التوجه إلى منى لقضاء يوم التروية ثم التوجه إلى عرفة لقضاء يوم عرفة، بعد ذلك يرمي الحاج الجمرات في جمرة العقبة الكبرى، ويعود الحاج إلى مكة ليقوم بـ طواف الإفاضة، ثم يعود إلى منى لقضاء أيام التشريق، ويعود الحاج مرة أخرى إلى مكة ليقوم بطواف الوداع ومغادرة الأماكن المقدسة.

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وائل لطفي

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