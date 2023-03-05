الأحد 05 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

أسعار برامج العمرة لشهر رمضان 2023

برامج العمرة لشهر
برامج العمرة لشهر رمضان 2023

يبحث المواطنون الراغبين في أداء فريضة العمرة عن  أسعار برامج العمرة لشهر رمضان 2023، خاصة من قرب الشهر الفضيل بهدف معرفة الاسعار والتفاصيل وفقًا للبرامج المتعارف عليها.

لذلك تستعرض "الدستور " خلال السطور التالية التفاصيل الكاملة الخاصة باسعار برامج العمرة لشهر رمضان 2023

غرفة شركات السياحة تنفي صدور اشتراطات جديدة تتعلق بسفر المواطنين لأداء العمرة

رابط مفتوح.. بوابة العمرة المصرية استعلام المواطنين 2023

وذلك من خلال عرض البرامج المختلفة للعمرة التي أعلنتها غرفة الشركات السياحية، وكذلك تسهيل عملية البحث على محرك البحث جوجل  للراغبين في أداء فريضة العمرة  للتعرف على اسعار البرامج خاصة البرنامج الاقتصادي والذي يبحث عنه غالبية المواطنيين، حيث يمكن الوصول إلى أسعار البرامج الخاصة بالعمرة عن طريق الموقع الالكتروني لبوابة العمرة المصرية، الذي يضم كافة برامج الشركات السياحية وأسعارها.

أسعار برامج العمرة لشهر رمضان 2023 

وبحسب الأسعار التي تم الإعلان عنها من قبل السياحية الخاصة ببرامج عمرة شهر رمضان 2023 حيث تتراوح ما بين  28 الف حتى 32 الف  للبرنامج الاقتصادي يتم تحديدة حسب نوع الغرفة ونوع الخدمات المقدمة  للمعتمر خلال فترة إقامة المعتمر  بمكة  او المدينة المنورة .

يشار إلى أن  نسبة الإقبال على برامج العمرة في الوقت الحالي ضعيف إلى حد كبير  بمقارنة بالأعوام السابقة خاصة أن وزارة السياحة والآثار لم تصدر الضوابط التنظيمية لشهر شعبان ورمضان حتى الآن.

في الوقت نفسه، تعمل الشركات المنظمة لبرامج العمرة وفقا للضوابط التي وضعتها الوزارة دون تحديد العدد المقرر على الشركات بالإضافة إلى استقرار أسعار البرامج إلى حد كبير بعد قرارات البنك المركزي الأخيرة.

الحصول على تأشيرة الدخول للسعودية 2023

وترصد "الدستور" كيفية الحصول على تأشيرة الدخول للسعودية من خلال الخطوات التالية:

الدخول على موقع الخطوط السعودية

اختيار عرض زوار المملكة لرحلات المغادرة والعودة

اختيار تأشيرة مرور إلكترونية

اختيار تاشيرة مرور إلكترونية

تعبة كافة المعلومات المطلوبة من المسافر

إكمال عملية الحجز ودفع تذكرة الطائرة

الحصول على التاشيرة الإلكترونية

خطوات الحجز لبرنامج الترنزيت للسعودية 2023

-بتحديد وجهتي المغادرة والوصول الدوليتين.

-اختر رحلاتك بحد أقصى 96 ساعة.

- تأكد من تجهيز الصور الشخصية والأوراق المطلوبة قبل البدء بتعبئة الاستمارة.

-تحصيل الرسوم المتعلقة بإصدار التأشيرة في خطوة دفع واحدة مع تذكرة السفر.

-سيصلك بريد إلكتروني بالتأشيرة المصدرة والتأمين الخاص بمدة إقامتك في المملكة.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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