رابط مفتوح.. بوابة العمرة المصرية استعلام المواطنين 2023

بوابة العمرة المصرية استعلام المواطنين 2023.. من الكلمات التي تصدرت محركات البحث، وذلك لكثرة بحث المسلمين في مصر عن رابط بوابة العمرة المصرية لأداء العمرة في المملكة العربية السعودية.

ويرصد موقع الدستور رابط بوابة العمرة المصرية 2023 وخطوات التسجيل وتكلفة العمرة.

بوابة العمرة المصرية 2022

وأتاحت الحكومة المصرية رابط بوابة العمرة المصرية، حيث يستطيع المواطنين الآن، التقديم للعمرة عن طريق منصة “نسك” بسعر مخفض عن شركات السياحة.

رابط بوابة العمرة المصرية استعلام المواطنين 2023



يتيح للراغبين في التقديم علي العمرة من خلال رابط بوابة العمرة المصرية 2023، عبر الرابط التالي:

https://umrah.eg/inquiries/pilgrims-query

خطوات التسجيل على بوابة العمرة المصرية 2023

تأتي خطوات التسجيل على بوابة العمرة المصرية علي النحو التالي:

خطوة أولي: الدخول عبر موقع بوابة الاعتمار المصرية من خلال الرابط الرسمي:

https://umrah.eg/inquiries/pilgrims-query

خطوة ثانية: اختيار كلمة «استعلام».

خطوة ثالثة: كتابة رقم جواز السفر أو الرقم القومي.

خطوة رابعة: الضغط على كلمة «بحث جديد».

خطوة خامسة: يظهر حالة المتقدم من حصوله على الباركود من عدمه ونوع العمرة ومدتها وأماكن الإقامة.

خطوات التسجيل على منصة نسك 2023

الخطوة الأولي: الدخول علي منصة نسك الرسمية

https://www.nusuk.sa/ar

الخطوة الثانية: اختيار التقديم على التأشيرة.

الخطوة الثالثة: كتابة البيانات المطلوبة في الأماكن المطلوبة، ثم ضغط على خيار تقديم طلب على تأشيرة.

الخطوة الرابعة: ستفتح صفحة جديدة تحتوي على جميع البيانات التي أدخلتها، للتأكد من صحتها.

الخطوة الخامسة: الضغط على أيقونة عرض الباقات، ستظهر لك الباقات المختلفة لاختيار ما يتناسب معك.

تكلفة العمرة 2023 للمواطنين

البرنامج الأول ويشمل أسبوع واحد فقط داخل مكة المكرمة.

غرفة ثنائية: 32400 جنيه.

غرفة ثلاثية: 30650 جنيه.

غرفة رباعية: 29200 جنيه.

البرنامج الثاني ويشمل أسبوعان واحد المدينة المنورة والآخر مكة المكرمة.

غرفة ثنائية: 37150 جنيه.

غرفة ثلاثية: 34590 جنيه.

غرفة رباعية: 32840 جنيه.

البرنامج الثالث ويشمل 15 يوم بين مكة المكرمة والمدينة.

غرفة ثنائية: 60270 جنيه.

غرفة ثلاثية: 54050 جنيه.

غرفة رباعية: 51190 جنيه.

تكلفة الأطفال في عمرة للأطفال

سعر العمرة رجب للأطفال:

• من يوم إلى سنتين يصل إلى 14190 جنيه.

• من سنتين إلى 12 سنة يصل إلى 27390 جنيه.

• فوق سن 12 يساوي سعر الفرد الكامل.

الضوابط المنظمة لأداء العمرة 2023

1. خطاب ضمان يبدأ من 50 إلى 150 ألف جنيه كوديعة في وزارة السياحة والآثار، بجانب مليون شيك بنكي عاد.

2. يجب موافقة الوكيل السعودي واعتماد خطاب الضمان، لأداء عمرة رجب.

3. سداد 2800 جنيه تحليل 2 PCR+ تأمين كورونا.

4. سداد رسوم 1000 جنيه لغرفة شركات السياحة.

5. تخصيص مشرف لكل شركة، مع تحديث كارنيهات غرفة الشركات.

6. حرمان الشركة التي ليس لديها مشرفين من الحصص.

7. العمرة تكون خلال أشهر (رجب، شعبان، رمضان).

8. ممنوع تداول بيع التأشيرات بين شركات السياحة، ومن يخالف ذلك يعاقب بإلغاء ووقف التراخيص.

9. تسجيل الشركة باركود البوابة مع الوكيل السعودي.