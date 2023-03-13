بوابة الحج المصرية الموحدة 2023.. الاستعلام عن نتيجة القرعة

يبدأ المصريون الراغبون في أداء فريضة الحج هذا العام، في البحث عن رابط بوابة الحج المصرية الموحدة 2023 لـ الاستعلام عن نتيجة قرعة الحج كل في محافظته.

وتجرى اليوم القرعة العلنية لإعلان أسماء الفائزين في قرعة الحج 2023، ويمكن الاستعلام أيضًا عبر بوابة الحج المصرية 2023.

أسماء الفائزين في قرعة الحج 2023

ومن المقرر، إعلان نتيجة قرعة الحج 2023 العلنية في 6 محافظات في أعقاب انتهاء ما تم في 11 مديرية أمن أخرى على مدار يومي 11 و12 مارس 2023.

ومن المقرر أن تجرى مراسم قرعة الحج في مديريات أمن (البحيرة- قنا- الغربية- بورسعيد- الوادي الجديد- المنيا).

بوابة الحج المصرية 2023

ويمكن الاستعلام عن نتيجة قرعة الحج 2023 عبر بوابة الحج المصرية 2023 بالرقم القومي ورقم المصنع وتظهر نتيجة القرعة 2023 وبيانات الحج وهي: “رقم الطلب، نوع الحج، بيان حالة الطلب، مصدر الطلب، طريقة دفع الرسوم، كود التحصيل، محل الطلب، محل الطلب الفرعي”..

رابط الاستعلام عن نتيجة قرعة الحج 2023 عبر بوابة الحج الموحدة 2023 من هنــــــــا.

ومن المقرر أن يقوم الفائزون بالقرعة، بسداد التكاليف المطلوبة بكافة فروع البنوك الوطنية (الأهلي- مصر- القاهرة)، ومكاتب الهيئة القومية للبريد المصري على مستوى الجمهورية، على حساب مدفوعات حكومية "مدفوعات حج القرعة"، اعتبارًا من يوم الإثنين الموافق 13 مارس الجاري، حتى يوم الخميس الموافق 23 مارس الجاري.

اسعار حج القرعة 2023

ويكون السداد لكامل قيمة تكاليف الحج، وهي 148 ألفًا و500 جنيه، إضافة إلى قيمة تذكرة السفر بالطائرة وهي 27 ألف جنيه، بإجمالي 175 ألفًا و500 جنيه لكل فائز على حدة، فيما عدا حالات المحارم والمُرافقين لمُقدم الطلب؛ حيث يتم السداد لهم سـويًا؛ وذلك بموجب بطاقات الرقم القومي السارية الصلاحية، على أن يعتبر عدم سداد التكاليف خلال الفترة المشار إليها، بمثابة تنازل من الفائز عن فرصة الحج.