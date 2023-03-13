إجراء قرعة الحج 2023 فى 6 محافظات.. اليوم

تجري وزارة الداخلية، اليوم الإثنين، قرعة الحج 2023 العلنية في 6 محافظات في أعقاب انتهاء ما تم في 11 مديرية أمن أخرى على مدار يومي 11 و12 مارس 2023.

موعد مع سحب قرعة الحج 2023

ومن المقرر أن تجرى مراسم قرعة الحج في مديريات أمن (البحيرة- قنا- الغربية- بورسعيد- الوادي الجديد- المنيا).

ومن المقرر أن يقوم الفائزون بالقرعة، بسداد كامل تكاليف الحج بكافة فروع البنوك الوطنية (الأهلي- مصر- القاهرة)، ومكاتب الهيئة القومية للبريد المصري على مستوى الجمهورية، على حساب مدفوعات حكومية "مدفوعات حج القرعة"، اعتبارًا من يوم الإثنين الموافق 13 مارس الجاري، حتى يوم الخميس الموافق 23 مارس الجاري.

تكلفة حج القرعة 2023

ويكون السداد لكامل قيمة تكاليف الحج، وهي 148 ألفًا و500 جنيه، إضافة إلى قيمة تذكرة السفر بالطائرة وهي 27 ألف جنيه، بإجمالي 175 ألفًا و500 جنيه لكل فائز على حدة، فيما عدا حالات المحارم والمُرافقين لمُقدم الطلب؛ حيث يتم السداد لهم سـويًا؛ وذلك بموجب بطاقات الرقم القومي السارية الصلاحية، على أن يعتبر عدم سداد التكاليف خلال الفترة المشار إليها، بمثابة تنازل من الفائز عن فرصة الحج، دون أدنى مسئولية على وزارة الداخلية.